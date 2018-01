Suomen alppihiihto laman kourissa

Alppihiihtäjä Andreas Romar valittiin Suomen olympiajoukkueeseen viime keskiviikkona. Romar on tällä kaudella kerännyt 15 maailmancupin pistettä, mutta muuten Olympiakomitean asettama valintakriteeri mahdollisuudesta sijoittua 16 joukkoon ei välttämättä ole täyttynyt.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski myönsi, että rinnelajeissa Suomella on paljon ongelmia. Romar on Kojonkosken mukaan syttynyt kuitenkin aina suurissa kilpailuissa ja tällä kaudella Romar on ollut alppiyhdistetyn kisassa ensimmäisen kierroksen jälkeen sijalla 13.

Kojonkoski painotti, ettei Romaria valittu vain sen takia, että alppihiihtoon halutaan olympialaisiin suomalaisedustusta. Olympiakomitea tekee valintansa kriteeriensä mukaan.

Torstaina kuultiin, että Suomi saa toisenkin paikan Pyeonchangin olympialaisiin, kun lisäkiintiöpaikka myönnettiin. Paikan sai Samu Torsti.

Romar osallistuu Pyeongchangissa syksylaskuun, super-g:hen sekä alppiyhdistettyyn. Torsti on mukana suurpujottelussa. Miesten alppilajeissa Suomi on vailla edustusta vain pujottelussa.

Naisten alppilajeissa Suomella ei ole olympialaisissa edustajaa. Viimeksi naisten alppilajit kisattiin olympialaisissa vailla suomalaisia Lillehammerissa 1994, jolloin oli vahvoja merkkejä suomalaisen alppihiihdon noususta.

Janne Leskisen, Kalle Palanderin, Sami Uotilan ja Tanja Poutiaisen menestykset pitivät suomalaista alppihiihtoa pinnalla 1990-luvun lopulta 2010-luvun alkuun saakka. Palander voitti MM-kultaa 1999 ja Poutiainen toi Torinosta 2006 Suomen historian ainoan alppihiihdon olympiamitalin oltuaan suurpujottelussa hopealla.

Viime vuosina Suomi on kuitenkin pudonnut huippumaiden kyydistä. Uusia alppilajien huippuja Suomesta ei ole tullut.

Tilanne on lähes yhtä huono kuin mäkihypyssä. Resurssit ovat maailman huippumaihin verrattuna rajalliset.

Romarilta ja Torstilta ei voi odottaa olympialaisista liikoja. Sijoittuminen 16 joukkoon Olympiakomitean kriteerien mukaisesti olisi molemmilta hieno saavutus.