Jokerit tunaroi, 50 pistettä perässä oleva latvialaisryhmä voitti

KHL:n pudotuspeleihin kotiedun varmistanut Jokerit sai perjantaina vieraakseen Riian Dinamon. Latvialaisjoukkue Dinamo on läntisessä konferenssissa viimeisenä eron Jokereihin ollessa 50 pistettä. Silti Dinamo voitti Jokerit 4-2.

Jokerit tunaroi voittonsa lopussa jäähyilyyn. Dinamo teki voittomaalinsa kahden miehen ylivoimalla.

- Tiedettiin, että vastustaja taistelee kovaa. Mun mielestä ilmettä oli, mutta ehkä viisikkopeli ei ollut ihan sillä tasolla, että oltaisiin tänään voitettu, arvioi Jokereiden hyökkääjä Marko Anttila.

Anttila painotti vastustajan pelanneen hyvän ottelun.

- Toi on tuloksia parempi joukkue ihan selvästi. Aina pelaavat kovaa. Jokainen peli niitä vastaan on ollut tasainen ja kyllä me se tiedettiin. Tasainen peli oli tänäänkin. Kaveri vain teki niistä oikeista paikoista maalit. Meilläkin oli viisi kolmonen, mutta ei tehty maalia sen aikana.

Anttila laittoi tappion myös omaan piikkiinsä. Tekihän Riika voittomaalinsa lopussa ylivoimalla.

- Toi ratkesi mun tyhmään jäähyyn. Muuten taisteltiin voitosta.

Jokereiden päävalmentaja Jukka Jalonen antoi vastustajalle tunnustusta.

- Dinamo oli tänään nälkäisempi. Halusi voittaa enemmän. Kamppaili kovaa ja pelasi aggressiivisesti. Pelasi hyvin maalin edustoilla ja päättäväisesti. Heillä oli hyvä maalivahtipeli, totesi Jalonen.

Jalonen ei maininnut nimiä, mutta sanoi suorasukaisesti, etteivät kaikki hänen pelaajansa esiintyneet toivotulla tasolla.

- Meillä oli ajoittain ihan hyvää peliä. Mutta puuttui semmoinen puristus, jota näiden pelin voittaminen vaatii. Nimiä en mainitse, mutta en ole ihan tyytyväinen kaikkien meidän avainpelaajien panokseen tässä ottelussa.

- Kaikkia tarvitaan. Sitten, kun joku alisuorittaa, tuo se haittaa joukkueelle. Viidellä kolmea vastaan kolmannessa erässä piti tavallaan naulata peli, mutta kohtuullisen vaikea oli suoritus. Parin minuutin aikana olisiko yksi tai kaksi suupaisua tullut maalia kohti. Ei tän tason pelaajilta kovin hyvä suoritus. Kyllä tänään jäi paljon piippuun. Pitää ylihuomenna parantaa, Jalonen jatkoi.

Jokerit on viidestä viimeisestä ottelustaan saavuttanut vain kaksi pistettä.

- Ei se meidän pelaaminen huonolta ole näyttänyt. Vieraissa pelattiin ihan kohtuuhyvin. Tänään ei pelattu hyvin, Jalonen ilmoitti.

Jalonen painottaa, että täytyy pelata parhaalla tasollaan, jos KHL:ssä pelejä aikoo voittaa.

- En mä tässä rupea niitä asioita esiin tuomaan, missä me voidaan parantaa. Te voitte keksiä niitä ja me keksitään itse niitä. Ei tää sen kummempaa ydinfysiikkaa ole. Pitää yrittää täysillä. Jos vaikka siitä lähdettäisiin liikkeelle. Jos se ei ole kohdallaan, ei näitä pelejä voita. Syy ja seuraussuhde.

Jokerit lähtee pudotuspeleihin joka tapauksessa kotiedun turvin. Kausi on tuloksen valossa ollut hyvä.

- Me ollaan kolmansia divisioonassa, joten ei silleen voi moittia, mutta tätä hetkeä eletään, eikä tunnu hyvältä. Mutta jos oltaisiin hävitty 15 ekaa peliä ja nyt olisi voitettu pelejä ja oltaisiin samassa tilanteessa, niin mä olisin helvetin tyytyväinen. Joukkueen peliin en ole tyytyväinen, mutta sijoitukseen olen tyytyväinen, totesi Jalonen.

Jokerit menetti tanskalaispuolustajat Jesper Jensenin ja Oliver Lauridsenin sairastuvalle.

- Tietenkin ikävää, että jätkiä putosi. Pari pakkia. Toivotaan, että pääsevät tällä kaudella vielä pelaamaan. Tuskin ylihuomenna pelaavat, harmitteli Jalonen.

Jokereiden onneksi olympiatauko alkaa KHL:ssä jo sunnuntain Riika-ottelun jälkeen.

- Turha spekuloida, kun ei tiedä tarkemmin. Mutta ei semmoisia ole, että vähän kivistää jostain, vaan vähän isompia vammoja, totesi Jalonen tanskalaisten tilanteesta.

Myös Jokereiden amerikkalaispuolustaja Matt Gilroy sai kolhun.

- Sekin varmaan selviää, mikä hänen tilanteensa on. Onko pelikunnossa sunnuntaina, vai joskus myöhemmin, Jalonen sanoi Gilroysta.

Dinamo ja Jokerit kohtaavat sunnuntaina Riiassa. Sen ohjelmassa on kuukauden olympiatauko, jonka jälkeen Jokerit pelaa vielä kaksi ottelua ennen pudotuspelejä. Dinamon kausi päättyy runkosarjaan.