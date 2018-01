Nashvillessa kova luotto suomalaistorjujiin, vanhempi opettaa nuorempaa

Pekka Rinne ja Juuse Saros muodostavat ainutlaatuisen maalivahtikaksikon. NHL:ssä on aieminkin nähty suomalaisia veskaritandemeita, mutta Nashville Predatorsin parin dynamiikka hakee vertaistaan.

Juuse Saros, 22, kasvaa hyvää vauhtia kohti ykkösmaalivahdin mittoja. Kokenut Rinne, 35, on paitsi kilpakumppani myös oivallinen esikuva.

– Kyllä Pekassa on paljon mentoria. Häneltä voi oppia paljon. Samalla yritetään toki molemmat oppia toisiltamme, Saros kuvaili torstaina Predatorsin voitettua vieraissa New Jersey Devilsin 3-0.

– Näemme pelin samalla tavalla. Se on hyvä tilanne. Ennen kaikkea koitamme molemmat pelata hyvin.

Kuluvalla kaudella Rinne on pelannut 35 NHL-ottelussa, Saros 13:ssa. Predators on edesauttanut Saroksen torjuntavirettä lähettämällä maalivahdin välillä farmiin. Menettely on järkevä; Rinne tarvitsee riittävästi lepovuoroja, ja sellaisen koittaessa NHL-joukkueen taso ei saa laskea liikaa.

Predatorsin AHL-farmi on Milwaukee Admirals. Siellä yksi pelikavereista on KalPa-taustainen puolustaja Joonas Lyytinen.

– AHL on ollut siitä hyvä, että olen saanut enemmän pelejä alle. Sitä kautta on tullut pelaamiseen rytmiä. Myös AHL on hyvä liiga pelata. Sielläkin kaikki joukkuekaverit ovat aika lailla tuttuja aiemmilta kausilta. Hyvä joukkue meillä on sielläkin, ja pelaaminen on mukavaa.

– Kun tuli Pohjois-Amerikkaan Suomesta, mailapeli oli varmastikin se, mitä alettiin eniten hioa. Ja kokonaispakettia yritetään kehittää koko ajan.

Kansainvälisellä tasolla Suomen maajoukkue alkoi menestyä vasta itäblokin kaatumisen jälkeen, kun Neuvostoliitto ja Tshekkoslovakia katosivat jääkiekkokartalta. Hyviä leijonamaalivahteja on riittänyt kuitenkin läpi vuosikymmenten.

– Suomessa pelaajat saavat maalivahtivalmennusta pienestä pitäen. Se on varmasti yksi osa siinä, että hyviä maalivahteja on tullut paljon. Monen jutun summahan se on. Ja voi olla, että suomalainen mielenlaatukin sopii maalivahdin hommaan.

NHL päätti jättää Etelä-Korean Pyeongchangissa käytävät olympiakisat väliin. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1994 jääkiekon olympiakullasta ei pelata parhailla parhaita vastaan.

– Totta kai se olisi ollut hieno juttu, Saros sanoo viitaten mahdollisuuteen yrittää paikkaa Suomen olympiajoukkueeseen.

– Aina olen seurannut olympialaisia, pienestä pitäen. Ja ovathan kisat ihan mielenkiintoiset nytkin. Kyllä varmasti tulee seurattua, miten pelit siellä menevät.

Haastattelu_ Pasi Tuominen, Newark, New Jersey