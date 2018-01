Historiallinen jääkiekko-ottelu, SM-liiga ylitti valtakunnan rajan

Jääkiekon Liigan virallinen sarjaottelu pelattiin lauantaina ensi kertaa Suomen rajojen ulkopuolella, kun Pelicans ja HPK kohtasivat Tallinnassa. Yli 5000 katsojaa oli saapunut katsomaan peliä. Paljon oli katsojia tietysti Suomesta.

Virossa jääkiekko on marginaalilaji. Jääkiekkoa on pidetty Virossa lähinnä maan venäläisväestön pelinä ja suositumpaa se on ollut maan itärajalla sijaitsevassa Narvassa, jonka asukkaista yli 90 prosenttia on venäjänkielisiä.

Viime aikoina Virossa jääkiekon pariin on tullut myös virolaistaustaisia harrastajia ja suomalaiset ovat olleet mukana kehittämässä Viron jääkiekkoa. Viron maajoukkuepelaajista Robert Rooba on lyönyt itsensä läpi Suomen Liigassa, mutta Viron maajoukkueen taso lienee korkeintaan Mestiksen luokkaa.

HPK:n ja Pelicansin ottelu päättyi HPK:n 4-3 -voittoon rankkarikisan päätteeksi. Ässät hävisi Vaasassa Sportille jatkoajalla 2-3, joten HPK on enää yhdeksän pistettä viimeisessä playoff-paikassa kiinni olevista Ässistä.

Nähtäväksi jää, pelataanko Liigakiekkoa Virossa ensi kaudellakin. Hyvä suunnitelma voisi olla Liigaseuran perustaminen Tallinnaan. Tosin rahoitus on aina ongelmallisempi asia.

Lauantaina Liigassa pelattiin seitsemän ottelua. Kärpät johtaa sarjaa yhä 15 pisteellä voitettuaan Kouvolassa KooKoon 5-3. Sarjakakkonen TPS toipui perjantain surkeasta JYP-tappiostaan voitettuaan Raumalla Lukon 5-2.

Viidentenä oleva HIFK on enää viisi pistettä kolmantena olevaa Tapparaa perässä. HIFK otti toisen voittonsa Tapparasta kahden päivän sisällä lyötyään ”kirvesrinnat” Helsingissä 4-3.

Ilveksen pudotuspelihaaveet näyttävät heikommilta joukkueen hävittyä kotiottelussaan SaiPalle 2-3. Jukurit yllätti Kuopiossa KalPan voittolaukauskisan päätteeksi 3-2.