Tuomo Ruutu muistelee olympialaisia ja kehuu Lasse Kukkosta

Kaksinkertainen jääkiekon olympiamitalisti Tuomo Ruutu toimii Pyeongchangin olympiajääkiekossa helmikuussa kommentaattorin roolissa. Ruutu on pestattu Discoveryn asiantuntijaksi.

Suomen olympiajääkiekkojoukkue ilmoitettiin viime maanantaina. Ruutu ei löytänyt listalta yllätysnimiä.

- Ei mulle tullut siinä mitään yllätyksiä. En ollut ajatellut sinänsä, ketä valintaan. Mutta ei varsinaisesti yllättänyt kukaan, ketkä valittiin, Ruutu kertoo Sport Contentille.

Sosiaalisessa mediassa toisia suututti Lasse Kukkosen valitseminen joukkueeseen. Ruudun mielestä Kukkonen on juuri sopiva henkilö kapteeniksi.

- Olen ollut onnekas, että olen saanut pelata Lassen kanssa samassa jengissä. Maajoukkueessa ja Chicagossa seurajoukkueessa. Eiköhän valmentajat tiedä, mitä Lasselta saa, Ruutu toteaa.

Ruutu pelasi Kukkosen kanssa samassa maajoukkueessa muun muassa Bratislavan 2011 MM-kultajoukkueessa sekä Vancouverissa ja Sotshissa olympiapronssia voittaneissa joukkueissa.

- Lasse on loistotyyppi. On ja off the ice. Semmoinen takiainen siellä jäällä. Ei kyllä pääse kukaan helpolla. Jos menet ohi, niin kyllä se kaivaa sieltä itsensä aina eteen. Harvoin nähnyt tuollaista jätkää, jolla on oikeasti, oikeasti, joukkue aina mielessä.

Kukkonen oli edellisissä olympiajoukkueissa vähemmän esillä. Nyt hän on joukkueen liideri.

- Jokainen joukkue on aina eri joukkue. Alussa jokainen hakee aina sen oman roolin. Kaikki oppii, miten tää joukkue käyttäytyy. Aika lailla samanlainen oli, kuten muutenkin. Joka joukkueessa on itsekin huomioinut, miten joukkue käyttäytyy. Joka tilanne on erilainen, arvioi Ruutu.

Leijonilta Ruutu odottaa menestystä.

- Sanotaan, mitä sanotaan, niin kyllä mun mielestäni Suomi on yksi suosikeista. Suomi on tällä kaudella pelannut turnauksissa aika hyvin. Karjala-turnauksessa oli pelillisesti erittäin hyvää, eikä hyvä asia ollut pelkästään siinä, että tuli voittoja. Suomi oli vahvempi osapuoli monessa ottelussa.

- Vaikka me suomalaiset ollaan vaatimattomia, niin kyllä mun mielestäni me ollaan yksi suosikeista, Ruutu jatkaa.

Suomen olympiajoukkueessa Ruutu seuraa erityisellä innolla 18-vuotiaiden Eeli Tolvasen ja Miro Heiskasen esityksiä.

- Tykkään todella paljon seurata heitä. Tykkään muutenkin tuollaisista nuorista suomalaisista pelaajatyypeistä. SM-liigassa, KHL:ssä ja NHL:ssä nuorilla kaikilla on sellainen samanlainen hyvä itseluottamus. Tietävät olevansa hyviä pelaajia, mutta ei ole mitään sellaista ylimielisyyttä.

Ruutu katsoo, että Suomesta tulee nykyään henkisesti todella vahvoja nuoria pelaajia.

- Hyvä itsetunnon omaavia pelaajia. Se näkyy jäällä ja se näkyy jään ulkopuolella.

Ruutu edusti Suomea pelaajana Vancouverin 2010 ja Sotshin 2014 olympiakisoissa. Ruutu ja Leijonat voittivat molemmissa kisoissa pronssia.

Vancouverissa Leijonat pelasi epätasaisesti, mutta pronssiottelussa Slovakia taipui 3-5.

- Hyviä yksittäisiä muistoja on kyllä Vancouverista. Alkoi vähän nihkeästi, mutta loppujen lopuksi päättyi yllättävän hyvin. Se oli aika lähellä pronssiottelussa, että oltaisiin lähdetty ilman mitalia. Onneksi Jokisen Olli teki sitten pari maalia ja sain ensimmäisen olympiamitskun sieltä, muistelee Ruutu Sport Contentille.

Välierä Yhdysvaltoja vastaan oli mennyt Leijonilta täysin läskiksi. Yhdysvallat teki ensimmäisen 14 minuutin aikana kuusi maalia ja voitti ottelun 6-1.

- Tosi vaikeeta oli sen jälkeen latautua pronssiotteluun. Muistan, ettei mikään ottelu ollut mun urallani niin pitkä kuin se USA-ottelu sen alun jälkeen, Ruutu toteaa.

- Outous oli siinä, että parissa ekassa vaihdossa tuntui, että nyt tää lähtee. Nyt on hyvä päivä ja sitten yhtäkkiä peli olikin, mikä oli. Oli se aikamoinen kyllä, mutta näitä tulee, jatkaa Ruutu USA-ottelusta, jota on kuvailtu Leijonien kaikkien aikojen painajaiseksi.

Olympiapronssi oli Ruudulle kuitenkin valtava juttu. Neljä vuotta aiemmin hän ei ollut olympialaisissa pelikunnossa, vaikka hänet alkuperäiseen joukkueeseen valittiin.

- Ennen Torinon olympialaisia loukkaannuin, yllätys yllätys, ja Torino jäi väliin. Jätkät pelasivat siellä valtavan hyvin. Muistan, kuinka seurasin. Leijonat pelasi ehkä kaikkien aikojen parasta lätkää. Venäjänkin voittivat 4-0. Ilolla seurasin ja olisin totta kai ollut mielelläni mukana.

- Vancouverissa oli erityinen juttu, että sain ensimmäisen mitalin. Ei tarvinnut lähteä tyhjin käsin, Ruutu jatkaa.

Sotshissa 2014 Leijonat otti USA:sta revanssin. Pronssiottelussa Suomi voitti amerikkalaiset 5-0. Teemu Selänne teki viimeisessä A-maaottelussaan kaksi maalia.

- Olihan se aika täydellinen käsikirjoitus koko turnaukselle. Teemu pelasi upean turnauksen ja olen sitä mieltä, että Teemu olisi pystynyt pelaamaan vielä pari kautta hyvin, jos olisi vain halunnut, Ruutu toteaa.

- En tiedä, kuinka nopea kaveri oli aikoinaan, mutta oli edelleen 43-vuotiaana pirun nopea. Paljon nopeampi kuin moni muu, jatkaa Ruutu Selänteestä.

Ruudun mukaan Sotshin turnaus sujui Suomelta tasaisen hyvin. Ruotsi oli välierissä vain niukasti parempi 2-1.

- Sotshista jäi tietenkin tosi hyvät muistot. Se oli aika kirsikka kakun päälle, vaikka ei päästy finaaliin. Mutta USA-voitto pronssiottelussa. Ei se ole joka päiväistä suomalaisessa jääkiekossa.

Pronssipeli oli myös hyvä "kosto" Vancouverin välierästä.

- Ehkä vähän semmoinen niin sanottu revanssi. Kyllä se oli kiva nähdä, että vastustaja turhautuu ja ajattelee, että ”ei ole todellista”, ”eihän tän näin pitänyt mennä”. Oli kiva revanssi, eikä niitä olympiamitaleja kenelläkään liikaa ole, Ruutu naurahtaa.

Maajoukkueessa Ruutu muistetaan myös 2004 World Cupin loppuottelussa tekemästään maalista. Hän purjehti Kanadan hyökkäysalueen läpi ja teki uransa kenties komeimman maalin.

- Tosin hyvin muistan. Se on uraltani yksi sellaisista hetkistä, joka on jäänyt tosi hyvin mieleen, toteaa Ruutu maalistaan.

- Jos on jotain flow-tilaa, niin siinä tuli se. Ennen maalipaikka oli semmoinen fiilis, että tiesin, että tää menee sisään. Oli se hieno kokemus, Ruutu jatkaa.

Suomi hävisi loppuottelun Kanadalle 2-3.

- Ja oli hieno kokemus finaalikin, vaikka hävittiin. Täysi Air Canada Center ja kaikki muu. Jäi harmittamaan tosi paljon, koska pelattiin todella hyvä turnaus. Siinä sattui ja tapahtui, Ruutu jatkaa.

NHL:ssä Ruutu teki 13 vuoden aikana paljon maaleja, mutta Kanada-ottelun maalin tasoisia muistoja yksikään niistä ei ole Ruudulle jättänyt.

- Ei erityisesti ole jäänyt mieleen. Jotkut tietyt hetket. Mutta kyllä toi on se maali, joka on jäänyt parhaiten mieleen.