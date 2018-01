Suomen lopullinen olympiajoukkue nimetty

Sunnuntaina varmistui, että Suomen joukkueen vahvuus Pyeongchangin talviolympiakisoissa 7.-25. helmikuuta on 102 urheilijaa. Viimeisinä olympiajoukkueeseen nimettiin sunnuntaina neljä urheilijaa.

Viimeisinä joukkueeseen nimettiin maastohiihtäjät Perttu Hyvärinen ja Lari Lehtonen, mäkihyppääjä Jarkko Määttä sekä freestylehiihtäjä Anni Kärävä. Maastohiihtäjä Anne Kyllöstä ja mäkihyppääjä Ville Larintoa ei olympialaisiin valittu.

- Kuluneen viikonlopun katsastukset toivat lisäselvyyttä tilanteeseen maastohiihdon ja mäkihypyn osalta. Freestylehiihdossa saimme yhden maapaikan lisää, ja siihenkin oli jo valmiina valintakriteerit täyttävä urheilija, kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski Olympiakomitean tiedotteessa.

Kojonkosken mukaan joukkue on nyt valintojen osalta lopullisessa muodossaan.

- Joukkuevalinnat on nyt tehty ja meillä on koossa vahva ja yhtenäinen joukkue, jonka lisäksi meillä on useammassa lajissa erinomaisia urheilijoita myös kotimaassa siltä varalta, että viime hetken muutoksia joudutaan tekemään, Kojonkoski sanoo.

Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS myönsi Suomelle lisäpaikan naisten freestylehiihtoon. Tälle paikalle Huippu-urheiluyksikkö valitsi slopestylelaskija Anni Kärävän.

Huhtikuun 28. päivänä 2000 syntyneestä Kärävästä tulee näin ollen joukkueen kuopus ja ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt suomalainen olympiaurheilija. Suomen joukkueen vanhin urheilija Tomi Rantamäki on syntynyt vuonna 1968, joten Suomesta lähtee kisoihin viidellä eri vuosikymmenellä syntyneitä urheilijoita.

- Urheilu yhdistää suomalaisia läpi sukupolvien ja erilaisten taustojen. Me olemme koko Suomen olympiajoukkue, ja joukkueen urheilijoiden kotipaikka- ja ikäjakaumakin kuvastaa tätä erinomaisesti, sanoo Kojonkoski.

Alppihiihto

Miehet: Andreas Romar, syöksy, super-g ja alppiyhdistetty, Samu Torsti suurpujottelu

Ampumahiihto

Naiset: Mari Laukkanen, Venla Lehtonen, Suvi Minkkinen, Kaisa Mäkäräinen ja Laura Toivanen.

Miehet: Tuomas Grönman, Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä.

Curling

Mixed doubles-parikilpailu: Oona Kauste, Tomi Rantamäki.

Freestyle

Miehet: Slopestyle: Joona Kangas; Kumpareet: Jimi Salonen ja Jussi Penttala.

Naiset: Slopestyle: Anni Kärävä

Jääkiekko

Miehet: Mikko Koskinen, Juha Metsola, Karri Rämö; Miro Heiskanen, Juuso Hietanen, Tommi Kivistö, Miika Koivisto, Lasse Kukkonen, Mikko Lehtonen, Sami Lepistö, Atte Ohtamaa; Marko Anttila, Jonas Enlund, Teemu Hartikainen, Julius Junttila, Joonas Kemppainen, Petri Kontiola, Jarno Koskiranta, Jani Lajunen, Sakari Manninen, Oskar Osala, Jukka Peltola, Mika Pyörälä, Veli-Matti Savinainen, Eeli Tolvanen.

Naiset: Meeri Räisänen, Noora Räty, Eveliina Suonpää; Jenni Hiirikoski, Mira Jalosuo, Rosa Lindstedt, Isa Rahunen, Ronja Savolainen, Minnamari Tuominen, Ella Viitasuo; Sanni Hakala, Venla Hovi, Michelle Karvinen, Petra Nieminen, Tanja Niskanen, Emma Nuutinen, Annina Rajahuhta, Saila Saari, Sara Säkkinen, Susanna Tapani, Noora Tulus, Riikka Välilä, Linda Välimäki.

Lumilautailu

Naiset: Slopestyle ja big air: Enni Rukajärvi.

Miehet: Slopestyle ja big air: Kalle Järvilehto, Peetu Piiroinen, Rene Rinnekangas ja Roope Tonteri, kotiin jäävä varamies Ville Paumola; Halfpipe: Janne Korpi, Markus Malin ja Peetu Piiroinen; Lumilautakrossi: Anton Lindfors.

Maastohiihto

Naiset: Johanna Matintalo, Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Riitta-Liisa Roponen ja Aino-Kaisa Saarinen.

Miehet: Ristomatti Hakola, Matti Heikkinen, Martti Jylhä, Iivo Niskanen, Anssi Pentsinen, Lauri Vuorinen, Perttu Hyvärinen ja Lari Lehtonen.

Mäkihyppy

Naiset: Julia Kykkänen.

Miehet: Antti Aalto, Janne Ahonen, Andreas Alamommo , Eetu Nousiainen ja Jarkko Määttä.

Pikaluistelu

Naiset: Elina Risku (500m).

Miehet: Pekka Koskela (500 m), Mika Poutala (500m, 1000m).

Taitoluistelu

Naiset: Emmi Peltonen.

Yhdistetty

Miehet: Ilkka Herola, Eero Hirvonen, Hannu Manninen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho.

Joukkueen johto

Mika Kojonkoski, joukkueen johtaja

Leena Paavolainen, apulaisjoukkueenjohtaja, PyeongChang kisakylän johto

Mika Lehtimäki, apulaisjoukkueenjohtaja, Gangneung kisakylän johto