Jokerit erikoisen pitkälle tauolle, yhdeksällä pelaajalla olympiakisat

Jokerit pelasi sunnuntaina viimeisen ottelunsa ennen olympiataukoa. Vastassa Latviassa oli Riian Dinamo, joka perjantaina oli ottanut Helsingissä yllätysvoiton.

Jokerit nappasi nyt revanssin. Tiukka ottelu päättyi vieraiden 2-1 -voittoon.

- Kyllä joutui hommia tekemään. Avauserässä kaverilla ei ollut juurikaan paikkoja, oikeastaan kaksi ensimmäistä erää olivat meidän, mutta ei saatu maaleja, niin meni vähän vaikeaksi. Kolmannessa erässä jäähyt sotkivat ja oli vähän taistelua loppu, Jokereiden puolustaja Sami Lepistö summasi seuransa tiedotteessa.

Riika on läntisessä konferenssissa viimeisenä. Silti Jokereilla on ollut ihmeellisen paljon vaikeuksia latvialaisjoukkuetta vastaan.

- Vähän on ollut viime aikoina vaikeaa, vaikka olemme olleet parempi joukkue, niin emme ole saaneet sitä viimeistä naulaa iskettyä. Riika on hyvä jengi, taistelee kovaa. Vaikka he ovatkin viimeisenä sarjassa, ei se missään nimessä ole helppo jengi voittaa. He pelaavat välillä vähän sääntöjen rajamaillakin, mutta sellaista se on. Pitää vain tehdä se duuni, että saa voiton, Lepistö sanoi.

Voitto oli Jokereille hyvin tärkeä. Jokerit on läntisessä konferenssissa kolmantena neljä pistettä neljäntenä olevaa Lokomotiv Jaroslavlia edellä. Kolmostila toisi helpomman pudotuspelikaavion ja siihen Jokerit tarvitsee kolme pistettä kahdesta viimeisestä runkosarjaottelustaan, joissa vastassa ovat SKA Pietari ja Riian Dinamo.

Peräti yhdeksän Jokereiden pelaajaa suuntaa olympiakisoihin Etelä-Koreaan. Suomea edustavat Lepistö, Karri Rämö, Tommi Kivistö, Eeli Tolvanen ja Marko Anttila. Yhdysvaltojen joukkueessa nähdään Matt Gilroy, Ryan Zapolski ja Brian O’Neill. John Norman edustaa Ruotsia.

Suomen olympialeiri alkaa ensi viikon tiistaina.

- Ensi viikolla on jo vähän treenejä ja hiljalleen kootaan jengi kasaan. Viimeistään 6. päivä kaikki ovat virallisesti kasassa, ja 7. päivä lähdetään Etelä-Koreaan. Hyvä fiilis kyllä siitä. Tahti on ollut aika kova, tässä ehtii hetken palautella peleistä ja pääsee sitten levänneenä ja virkeänä kisoihin, Lepistö kertoi.

Jokereiden pelit jatkuvat 27. helmikuuta ottelulla SKA:ta vastaan.