Lewis Hamilton ei näytä arvostavan Valtteri Bottasta

Formula ykkösten hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton on ilmoittanut neljä kuljettajaa, joita pitää Formula ykkösten tämän hetken parhaina. Fox Sportsin mukaan Hamilton nimeää neljän parhaan joukkoon Max Verstappenin, Sebastian Vettelin, Fernando Alonson sekä itsensä.

- Me neljä olemme vahvimmat kuljettajat. Toivon, että kaikki neljä taistelisimme ensi kaudella mestaruudesta. Se olisi mahtavaa, Hamilton sanoi.

Hamiltonin mukaan kaikissa neljässä parhaassa on erityispiirteensä.

- Sebastianille voisi sanoa tänä vuonna, että "anna lisää tilaa". Ei negatiivisessa mielessä. Max ottaa paljon riskejä. Hänellekin on annettava lisätilaa, mutta hän on kokemattomampi kuin muut. Fernando on kovin kuski. Kunnioitus on oltava toisia kohtaan, mutta kilpailukyvyn suhteen on pelattava kortit oikein. Hänen kilpailuvoimansa on vaikuttava, kuten Maxinkin, Hamilton analysoi.

Hamilton uskoo Verstappenin kehittyvän vielä paljon paremmaksi.

- Hän tekee upeita asioita. Kymmenen vuoden aikana hän tulee kasvamaan paljon. Ongelma se ei ole. Hänen lyömisensä on vain pelottavan vaikeaa. Tuleeko siitä taistelu? En löisi edes vetoa, Hamilton sanoi.

Mercedes-tallikaveriaan Valtteri Bottasta Hamilton ei lue neljän parhaan joukkoon. Ei myöskään Ferrarin Kimi Räikköstä.

Viime kaudella Bottas sijoittui MM-sarjassa kolmanneksi voitettuaan kolme kilpailua. Kesään saakka Bottas haastoi Hamiltonia hyvin, muta putosi syksyllä kyydistä.

Räikkösen kausi oli heikompi. Suurin yllätys oli, että Räikkönen sai vielä jatkopestin Ferrarilta.

Hamilton on kehunut Bottasta jatkuvasti mukavaksi tallikaveriksi. Bottaksen kanssa Hamilton ei ole ajautunut erimielisyyksiin, kuten Nico Rosbergin kanssa kävi. Tosin Rosberg laittoi Hamiltonin mestaruustaistoissa lujille.