TPS menetti otteensa, Kärpät hämmästyttävän suuressa johdossa

Taistelu jääkiekon Liigan runkosarjan voitosta lienee taputeltu. Kärpät kasvatti johtonsa tiistaina jo 17 pisteeseen voitettuaan Otto Karvisen jatkoaikamaalilla HPK:n 5-4.

Sarjakakkonen TPS hävisi samaan aikaan Ilvekselle 1-2. Tappio oli TPS:lle jo neljäs kuudesta viimeisestä ottelusta. Kotitappio oli TPS:lle kolmas putkeen

- Emme pelaa niin kuin kärkijoukkueen pitäisi pelata. Ongelmat ovat päämme sisällä. Nyt ei ole kyse mistään pelisysteemistä, TPS:n puolustaja Henrik Tallinder sanoi TPS:n Facebook-sivuilla.

Tallinder myöntää tilanteen vaikeaksi.

- Totta kai. Emme ole sokeita sille, mitä on meneillään. Mutta jokaiselle joukkueelle niitä tulee, joten meidän täytyy vain taistella sen läpi, Tallinder totesi.

Taistelu kakkospaikasta käy tiukkana. JYP voitti tiistaina Sportin 3-2 ja nousi kolmanneksi Tapparan edelle. TPS:stä JYP on jäänyt kolme pistettä, mutta on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Alkukaudella pahasti rämpineen HIFK:n peli on ailahdellut tammikuussa, mutta sarjataulukossa joukkue on kuitenkin viidentenä. Tiistaina HIFK voitti Kouvolassa KooKoon 4-0 ja on enää kuusi pistettä toisena olevaa TPS:ää perässä.

Valmentajaa hiljattain vaihtanut Ässät saa taistella pudotuspelipaikastaan vielä tosissaan. KalPa voitti Ässät tiistaina Kuopiossa 2-1 ja Ässät on enää kahdeksan pistettä playoff-viivan alapuolella olevaa HPK:ta edellä. HPK on pelannut yhden ottelun Ässiä vähemmän.