Leijonien MM-kisavahti viimein voittoon NHL:ssä

Maalivahti Harri Säteri keikkuu juuri nyt uransa huipulla. Lyhyen ajan sisään hän on päässyt aloittamaan kolmessa NHL-ottelussa.

Säteri saavutti tiistaina tärkeän etapin, ja varsin erikoiseen tapaan. Ensimmäiset AHL-ottelunsa hän pelasi jo kaudella 2010–2011, mutta ensimmäinen voitto-ottelu NHL:ssä tuli vasta nyt. Florida Panthers voitti vieraissa New York Islandersin 4-1.

Säteristä tuli 28. suomalainen maalivahti, joka on saanut tilastoihin NHL:ssä ainakin yhden otteluvoiton.

– Ihan loistavalta maistuu, unelma toteutui. Pitkä matka on tänne NHL:ään tultu, hyväntuulinen Säteri lausui.

San Jose Sharks varasi Säterin NHL:ään vuonna 2008. Juuri Sharksin organisaatiossa toijalalaissyntyinen veskari vaikutti ensimmäisellä Pohjois-Amerikan-retkellään.

Sharksin ykköstorjujaksi ei ollut asiaa. Tonttia piti hallussaan huippuvuosiaan pelannut Antti Niemi. Säterin tilille kertyi toisaalta yli sata AHL-ottelua. NHL:ssä hän pääsi parhaimmillaan pukemaan otteluun. Jääaika jäi saavuttamatta.

– Myös AHL on todella kova sarja. Se valmisti minua pelillisesti, ja kasvatti henkisellä puolella ehkä jopa enemmän, kun kävin siellä nuorena poikana pyörimässä, Säteri muisteli tiistaina Brooklynissä.

Kun kolmen täyden AHL-kauden jälkeenkään ovet eivät auenneet, Säteri lähti tekemään uraa KHL:ään. Hän edusti Vitjazia ja pääsi viimeisenä keväänään pelaamaan Gagarin Cupin pudotuspeleissäkin.

– KHL:ssä ehkä enemmän kierrellään ja kaarrellaan. Täällä Pohjois-Amerikassa pelataan enemmän maalia kohti, Säteri arvioi.

– Suurin ero NHL:ssä on varmastikin maalinedustapelaaminen ja maskipelaaminen. Tilanteet tulevat täällä paljon nopeammin. Totta kai, kun kaukalo on pienempi.

Maalivahtina Säteri, 28, on vasta menossa kohti parhaita vuosiaan. Kun takana on monipuolinen ja verrattain laaja kokemus, tohti hän viime kesänä tarttua vielä uudestaan NHL-syöttiin.

– Kyllä on ollut koko ajan unelmana, että pääsisi täällä NHL:ssä vielä pelaamaan. Kun kesällä tuli hyvä sauma, ajattelin, että miksi ei. Mennään nyt vielä koittamaan, niin ei jää mitään hampaankoloon.

Säterillä on voimassa kaksisuuntainen sopimus, joka umpeutuu kuluvan kauden päätteeksi.

Tiistaisessa Islanders-vierasvoitossa Säterin joukkuekaveri Aleksander Barkov pelasi jälleen loistavasti. Kamppailu oli taas yksi osoitus siitä, ettei keskushyökkääjä Barkovin arvo näy pelkissä tehopisteissä. ”Sashalle” merkittiin kiikaritehot; mutta kun valkopaitaiselle vierasjoukkueelle tapahtui hyviä asioita, usein kentällä hääri Barkov, pelaaja numero 16.

– Barkovilla on joukkueelle ihan älytön merkitys. Hän on ylivoimaisesti meidän paras pelaajamme, se on ihan selvää. Lisäksi hän on johtajatyyppi, Säteri kommentoi.

Toki Barkovilta tehojakin löytyy. Kauden lukemat ovat 15+28=43. Suomalaisista enemmän on vain Colorado Avalanchen Mikko Rantasella, 17+32=49.

Monen muun suomalaisen jääkiekkoilijan tavoin Harri Säteri olisi nähnyt mielellään NHL-pelaajat olympialaisissa. NHL kuitenkin päätti, että kisat Etelä-Korean Pyeongchangissa jätetään väliin.

– Kyllä olympialaisissa pitäisi aina olla parhaat pelaajat. Kyllä se on harmi, ei voi muuta sanoa.

Viime keväänä Säteri puki leijonapaidan päälle MM-kisoissa ja syrjäytti NHL-statuksella kisoihin tulleen Joonas Korpisalon ykkösmaalivahdin paikalta. Edustustehtävät ovat hänelle mieleen.

– Kyllä se on aina kunnia-asia. On hieno tunne, kun kutsu tulee. Paidan päälle pukeminen ja omalle maalle pelaaminen on hieno fiilis, mikäs sen hienompaa. Ensi kevään MM-kisoille en ole vielä ehtinyt uhrata ajatuksia. Se on sitten sen ajan murhe. Mutta totta kai aina Suomi-paita kiinnostaa, virkkoo Säteri.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Brooklyn, New York