Liigassa kovaa vääntöä kakkospaikasta

Tappara ja JYP pelasivat jääkiekon Liigassa keskiviikkona tiukan väännön. Tappara voitti lopulta Niko Mikkolan jatkoaikamaalilla 4-3. Upean syötön tarjoili olympiajoukkueeseen valittu Jukka Peltola.

– Peli oli erittäin tasainen ja maalipaikat olivat vähissä, kuten aina on Tapparaa vastaan. Pystyttiin kuitenkin pelin edetessä parantamaan meidän 5-5-pelaamista, kommentoi JYPin apuvalmentaja Jukka Ahvenjärvi seuransa verkkosivuilla.

– Ei kuitenkaan tänään oltu riittävän teräviä iskemään vastaan ja kääntämään peliä. Sitä kautta me ei saatu luotua tarpeeksi paikkoja. Vastustaja myös puolusti erittäin hyvin. Tuon enempään ei tänään meidän peli riittänyt, Ahvenjärvi sanoi.

JYPin tiukka viikko jatkuu perjantaina, kun joukkue matkaa HIFK:n vieraaksi Helsinkiin.

– Ihan selvää on, että perjantaina on huikean kova taistelu jälleen luvassa. HIFK on kovassa vireessä ja ovat juuri meidän takana sarjataulukossa. JYP-perhe on kuitenkin valmis paiskomaan taas töitä. Nautitaan siitä, että meillä on näin kovia pelejä edessä. Sitä varten tässä on kovasti harjoiteltu, Ahvenjärvi päätti.

Kärpät voittanee runkosarjan etumatkan toisena olevaan TPS:ään ollessa 17 pistettä. TPS, Tappara, JYP ja HIFK ovat kuitenkin kuuden pisteen sisällä, joten taistelu kakkospaikasta on tiukkaa.

HIFK:n ja JYPin pelissä perjantaina on kovat panokset.