Kasperi Kapanen: "AHL on toiseksi paras liiga maailmassa"

Sukunimi Kapanen on legendaarista laatua suomalaisessa jääkiekkoilussa. Pelillisesti sen kirkkaimpana helmenä loistaa tällä hetkellä Toronto Maple Leafsin NHL-hyökkääjä Kasperi Kapanen, 21.

Kasperin isä Sami Kapanen pelasi NHL:ssä 831 runkosarjaottelua ja 87 Stanley Cupin pudotuspelikamppailua. Kasperi on vielä hieman jäljessä: hänen vastaavat lukemansa ovat 27 ja 6.

Vielä sukupolvea vanhemmasta kaartista löytyvät entinen liigapelaaja Jari Kapanen sekä hänen veljensä ja Samin isä Hannu ”Hannes” Kapanen. Tänä vuonna Hannes juhlistaa 50 vuotta kestänyttä taivaltaan jääkiekon ammattilaisena.

Kasperi Kapaselta udellaan sukulaisista väsymiseen asti, mutta nuorukainen ei vaikuta lainkaan vaivautuneelta perheestä kertoessaan.

– Vaari on mun paras kaveri, Kasperi ilmoitti torstaina Toronton voitettua New York Rangersin vieraissa 4-0.

– Hänen kanssa jutellaan paljon lätkästä ja muistakin asioista. Hän on kyllä sellainen kaveri, ettei koskaan tule tylsää hetkeä. Sen takia hän on mun paras kaveri, joka päivä koitetaan laittaa viestiä.

Isoisä näyttelee Kasperin kiekkouralla siis erittäin keskeistä roolia, mutta on oma ruokakuntakin vahvasti tekemisessä mukana.

– Äiti on aina kuskannut reeneihin, ja isä on ollut esikuva pienestä pitäen.

Kasperi Kapanen saavutti torstaina yhden merkkipaalun. Hän pääsi pelaamaan Madison Square Gardenissa, joka lienee halleista maailman kuuluisin.

– Eka matsi täällä oli ikimuistoinen, varsinkin kun pelattiin joukkueena hyvin. Varmasti tulen muistamaan ikuisuuden tämän matsin.

Kapanen pelaa neljättä kauttaan Pohjois-Amerikassa. Pittsburgh Penguinsin varaus päätyi pelaajakaupassa Toronton organisaatioon vuonna 2015. Vastuuta on tullut enimmäkseen farmissa.

– Ei kulkeminen NHL:n ja AHL:n välillä ole oikeastaan stressannut. Tietyille pelaajille tulee semmoinen rooli. Toivottavasti ei lähetetä enää takaisin alas. Se on tavoitteeni tietysti. Mielestäni AHL on toiseksi paras liiga maailmassa. Sielläkin pelataan änäripeliä. Pelin taso on melkein yhtä hyvä, mutta on sieltä silti iso harppaus NHL:ään.

– Hyviä pelejä siellä on. Ei se mitään katulätkää ole tietenkään. Huomaa, kun NHL:ssä pelaa, että pärjää tosi hyvin ja pysyy vauhdissa mukana. Ensimmäiset pelit vaan menevät totuttelemiseen.

Maple Leafsissa Kapasen rooli ei ole vielä suuri. Ottelukohtainen peliaika pyörii kymmenessä minuutissa tai hieman päälle.

– Tällä kaudella tunnen olevani enemmän kokonaisvaltainen pelaaja. NHL-ryhmässä rooli on puolustussuuntainen, ja alivoimavastuutakin tulee. Semmoinen rooli on annettu, ja siinä olen mielestäni parantanut.

Maajoukkuetasolla Kapasen paras saavutus on alle 20-vuotiaiden MM-kulta kahden vuoden takaa. Kehitys on sitä luokkaa, että nuorimies olisi taistellut paikasta Suomen olympiajoukkueeseen – jos NHL vaan olisi pelaajansa Etelä-Korean Pyeongchangiin päästänyt.

– Hienoahan se olisi katsoa, jos kaikki maailman parhaat pelaajat olisivat olympialaisissa. Mutta onhan aina loukkaantumisvaara olemassa. Jos pelaajilta kysytään, varmaan monet haluaisivat edustaa maitaan. Ainakin minä haluaisin mennä, jos pääsisin vaan, hyökkääjälupaus sanoo.

Torstaisen ottelun toisessa erässä Rangers-pelaajan maila kolahti (tahattoman oloisesti) Kapasta päin näköä. Ottelun jälkeen legendaarisen hallin pukukopissa jutteli pelaaja, jonka nenänvartta komisti tuore ruhje.

– No, välillä tällaista sattuu, ei siinä käynyt mitään pahempaa. Huoltaja laittoi ruhjeeseen vähän liimaa, ja sitten vaan takaisin kentälle.

Vain hetki tapahtuneen jälkeen Kapanen oli jo askissa pelaamassa alivoimaa. New Yorkin illassa Kapanen pelasi samassa ketjussa pääosin Dominic Mooren ja maanmies Leo Komarovin kanssa.

– Ketjuna pelasimme ihan kohtuullisen hyvän pelin. Saatiin pidettyä kiekkoa vastustajan päässä, mutta parannettavaakin jäi.

– Komarovin kanssa olemme tosi hyviä kavereita. Hän osaa neuvoa minua, ja jos vaan pystyn, yritän neuvoa häntäkin. Ihan hyvä kemia on toistaiseksi ollut, toivottavasti pysymme samassa kentässä, sanoi Kapanen.

Kuluvalla kaudella Kapanen on pelannut 10 NHL-ottelua (3+0) ja 28 AHL-ottelua Toronto Marliesissa (12+12=24).

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York