Jussi Jokinen "kauppasirkuksesta": "Onpahan sitten tarinoita kerrottavana lastenlapsille"

Hyökkääjä Jussi Jokisesta, 34, kehittyi NHL:ssä journeyman, matkamies. Kokemusta on karttunut kahdeksassa eri joukkueessa.

Viimeiseen vajaaseen vuoteen mahtuu niistä peräti puolet. Viime kauden Jokinen päätti Florida Panthersissa. Panthers osti sopimuksen kesällä ulos, ja suomalaishyökkääjä solmi vapaana agenttina sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Oilers kauppasi pelaajan Los Angeles Kingsiin. Kaliforniassa kertyi 18 ottelua. Kings asetti Jokisen tammikuussa waiver-listalle, josta hänet noukki Columbus Blue Jackets.

Columbuksessa Jokinen on pelannut kuusi ottelua. Ensimmäinen tehopiste Blue Jacketsin paidassa tuli lauantaina, kun joukkue hävisi vieraissa New York Islandersille 3-4.

– Ei se missään nimessä mikään optimitilanne ole, Jokinen kommentoi viitaten matkan mutkistumiseen.

– Teimme kuitenkin perheen kanssa oikeat ratkaisut. Perhe jäi Floridaan, kun lähdin Edmontoniin. Se on auttanut paljon, että heillä ovat rutiinit pysyneet samoina. Minun tehtäväni on sitten vain pitää huolta itsestäni.

Floridassa majaa pitävät Jokisen vaimo Salla sekä 4- ja 6-vuotiaat lapset, tyttö ja poika.

– Olen kuitenkin aika paljon nähnyt tätä liigaa, ja ennenkin on ollut treidejä. Ei se aina mukavaa ole, mutta se kuuluu tähän hommaan. Onpahan sitten tarinoita kerrottavana lastenlapsille, Jokinen virnistää.

Pistäytyminen Los Angelesissa oli erikoinen episodi. Pisterintamalla Jokinen esitti kauden parastaan, mutta ennen pitkää Kings alkoi kaivata aivan erilaista pelaajaa.

– Tykkäsin pelata siellä ja pelasinkin ihan hyvin. Kings sitten kuitenkin päätti, että nelosketjuun halutaan fyysisempi pelaaja, joka pystyy tappelemaan. Ei ole ihan se minun oma juttu!

Columbus Blue Jacketsin johtoportaasta löytyy varsin kiinnostavia nimiä. Seurajohtajana toimii Jarmo Kekäläinen, NHL:n ensimmäinen suomalainen General Manager, ja valmentajana miltei maaninen amerikkalaiskäskijä John Tortorella.

Ennen Kekäläisen kiinnittämistä Blue Jackets kävi todella syvällä. Suomalaisjohtajan alaisuudessa trendi on noussut huimasti.

– Jarmo on tehnyt täällä totta kai loistavaa työtä ja saanut voittavan joukkueen rakennettua. Muuten hän on varmaan aika normi-GM, en ole sen enempää ollut hänen kanssaan yhteyksissä.

– Minä ainakin tykkään ”Tortsista” valmentajana. Runsaat kymmenen vuotta sitten olimme samaan aikaan hetken Tampa Bay Lightningissa. Hänen alaisuudessaan kaikki on selvää, jokainen tasan tarkkaan tietää, mitä odotetaan. Homma on aika mustavalkoista, ja välillä palaute on kovaa, kertoo Jokinen.

Jokinen on edustanut NHL:ssä myös Dallas Starsia, Carolina Hurricanesia ja Pittsburgh Penguinsia. Stanley Cupin pudotuspelit mukaan lukien vyöllä on 983 NHL-ottelua. Jokisen suosio Suomessa perustuu vähintään yhtä paljon maajoukkue-esiintymisiin kuin lähes tuhanteen NHL-otteluun.

Suomen paidassa Jokinen on ollut ottamassa muun muassa kahta olympiamitalia ja kolmea MM-mitalia. Olympiamitalitilin kartuttaminen olisi maistunut. NHL päätti kuitenkin jättää Etelä-Korean Pyeongchangissa käytävät kisat väliin.

– Se on ilman muuta suuri pettymys. Varmasti kaikki pelaajat ovat samaa mieltä.

– Olympialaiset ovat omalta uraltani parhaat muistot, kaksissa kisoissa (Torino ja Sotshi) olin mitalia voittamassa. Vielä isompi olisi pettymys, jos en olisi aikaisemmin pelannut olympialaisissa. Jääkiekkoilijoille Stanley Cup on ykkösjuttu, mutta varmasti kaikille pelaajille olympialaiset tulevat ihan siinä perässä, sanoo Jokinen.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Brooklyn, New York