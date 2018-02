Irvokasta touhua salibandyssa

Salibandyn MM-karsinnat päättyivät Suomen miesten A-maajoukkueen osalta sunnuntaina. Suomi murskasi Viron maalein 15-1.

MM-kisapaikan saavuttanut Suomi voitti kaikki neljä karsintaotteluaan maalieron oltua 111-3. Aiemmissa otteluissaan Suomi oli voittanut Puolan 13-1, Liechtensteinin 24-0, Hollannin 32-1 ja Belgian 27-0.

Ruotsi takoi taululle vieläkin suuremmat lukemat. Ranskan Ruotsi murskasi peräti 43-1.

Joku voisi kysyä, että onko salibandyn MM-karsinnoissa mitään järkeä, jos ottelutulokset ovat huippumaiden osalta etukäteen selvillä? Kyse olisi samasta asiasta, jos Suomi pelaisi jääkiekon MM-karsintoja Espanjaa, Luxemburgia tai Turkkia vastaan. Urheilun ja irvokkuuden raja jäisi häilyväksi.

On tietysti hienoa, että salibandyn ilosanomaa levitetään uusiin maihin. 43-1 päättyvät ottelut eivät kuitenkaan ole paras markkinointikeino. Pelaajiltakin voisi kysyä, onko moinen hauskaa?

MM-kisoissa on mukana 16 joukkuetta ja kahden eri sarjatason myötä tasaisempia otteluita on enemmän. Edelleenkin olisi järkevintä, että maailman parhaat joukkueet Suomi, Ruotsi, Tshekki ja Sveitsi pääsisivät MM-turnaukseen suoraan. Muut joukkueet voisi ratkaista karsintojen kautta.

Salibandy on Suomessa ja Ruotsissa erittäin suosittu laji. Muualla maailmassa se on marginaaliurheilua. Sukulaislaji Maahockey on huomattavasti suositumpaa ja sitä pelataan olympialaisissakin, mutta Suomessa maahockey on monille tuiki tuntematonta urheilua.

Suomessa salibandy ansaitsee kaiken kunnian lajin vallattua markkinat hyvin lyhyessä ajassa. Kyse on Suomen kolmanneksi harrastetuimmasta joukkuepelistä jalkapallon ja jääkiekon jälkeen. Koripallolla ja lentopallolla ei ole harrastajia edes yhteensä niin paljon kuin salibandylla.

Valitettavasti muualla moista ei ole nähty. Siitä syystä salibandyn MM-karsinta onkin surullista katsottavaa.