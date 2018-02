Kuningas sai taipua, Philadelphialle ensimmäinen Super Bowl

Philadelphia Eagles juhlii seuran historian ensimmäistä amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl -mestaruuttaan. Eagles kukisti Minneapolisissa pelatussa NFL-liigan loppuottelussa mestaruutta puolustaneen New England Patriotsin 41-33.

Kamppailusta mudostui hyökkäyspelin juhla. Philadelphia johti ottelua lähes koko ajan ennen kuin joutui viimeisellä neljänneksellä yhden pisteen tappioasemaan. Sisemmän laitahyökkääjä Zach Ertzin touchdown hieman yli kaksi minuuttia ennen loppua toi kuitenkin Eaglesille voiton.

- Minulla on maailman parhaat pelaajat. Tämä on sitkeä ryhmä. Rakastan tätä valmennustiimiä ja (seuran) omistaja Mr. Lurieta. Meillä ei ole vain maailman parhaat fanit, nyt meillä on myös maailman paras joukkue, Eaglesin päävalmentaja Doug Pederson intoili Philly.com-verkkosivustolla.

Super Bowl -mestaruus oli Eaglesille seuran historian ensimmäinen.

- Tämä merkitsee kaikkea Eagles-faneille kaikkialla. Tämä on Eagles-faneille, omistaja Jeffrey Lurue julisti

Vaikka Eaglesia pidettiin altavastaajansa, niin joukkueen sisällä luottamus oli vahva.

- Minä oli rauhallinen. Meillä on niin mahtava ryhmä jätkiä ja mahtava valmennustiimi. Me olimme luottavaisia ennen ottelua. Me vain menimme kentälle ja pelasimme jalkapalloa, Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Eaglesin pelinrakentaja Nick Foles sanoi.

Yksi Philadelphian monista sankareista oli laitapuolustaja Brandon Graham, joka sai iskettyä pallon New Englandin pelinrakentaja Tom Bradyn käsistä hieman yli kaksi minuuttia ennen loppua.

- Kaikille niille, jotka epäilivät meitä, niin sanon vain: me olemme maailmanmestareita, baby, Graham kuittaili.

Kaikkien aikojen parhaaksi amerikkalaisen jalkapallon pelaajaksi sanottu New England Patriotsin pelinrakentaja Tom Brady hävisi Super Bowlin kolmannen kerran urallaan.

- Ne ovat kaikki pettymyksiä. Häviäminen on syvältä. Joskus häviää, niin se vain menee, Brady totesi NFL:n verkkosivuilla.

Brady on voittanut uransa aikana Super Bowlin viisi kertaa. Ennen ensi kauden alkua 41 vuotta täyttävä supertähti haluaa sen kuudennenkin eikä aio vielä lopettaa.

- Uskon palaavani, katsotaan. Ottelusta on kulunut vain 15 minuuttia, joten haluan vielä miettiä. Mutta en näe syytä miksi en palaisi, Brady totesi.

Brady syötti sunnuntain Super Bowlissa 505 jaardia ja kolme touchdownia. Jaardimäärä on Super Bowlin ennätys.

Brady valittiin nyt päättyneen kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi NFL:ssa. MVP-titteli oli hänelle uran kolmas.