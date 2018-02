Niin katoavaista se on – Chelsean mestaruushuuma vaihtui potkuhuhuihin

Chelsea palasi viime kaudella Englannin jalkapallon Valioliigan huipulle. Joukkueen päävalmentajaksi Italian A-maajoukkueen päävalmentajan paikalta pestattu Antonio Conte sai joukkueensa pelaamaan erinomaista futista, jolle ei saarivaltakunnassa löytynyt haastetta.

Conten toinen kausi Chelseassa on sujunut vähemmän mairittelevasti. Chelsea on sarjataulukossa vasta neljäntenä eron kärjessä olevaan Manchester Cityyn ollessa 19 pistettä. Pelaamatta on vain 12 kierrosta, joten Chelsean mestaruusmahdollisuuksia ei voi pitää enää realistisina.

Maanantaina Chelsea hävisi Watfordille tylysti 1-4. Viidestä edellisestä ottelustaan joukkue on voittanut vain yhden.

Chelsean ongelmana on ollut maalinteko. Joukkue on tehnyt vain 46 maalia, kun kärjessä olevalla Man Citylla maaleja on 74.

Conten potkuillakin spekuloidaan.

- Toivon, että ymmärtäisitte minua kerrankin. En ole huolissani työpaikkani suhteen, Conte sanoi lehdistötilaisuudessa tappion jälkeen

Conte antoi rivien välistä kuitenkin ymmärtää, että valmentajan asema on aina tuulinen.

- Tämä on vaikeaa, kun te aina kysytte, olenko huolissani. Toistan, että en ole huolissani. Huomenna on uusi päivä. Silloin ehkä olen vielä Chelsean valmentajana tai ehkä en ole, Conte totesi.

Conte voisi vielä pelastaa Chelsean kauden Mestareiden liigassa. Tosin siellä haaste on kova, kun vastaan tulee FC Barcelona. Chelsea ja Barcelona kohtaavat 20. helmikuuta ja 14. maaliskuuta.