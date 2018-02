Kaksi suomalaista nousi Raahesta NHL:ään - "Oikeastaan aina pelattiin samassa joukkueessa"

Jääkiekkoilu NHL:ssä on paljon muutakin kuin supertähtien loistetta. Myös maailman paras jääkiekkoliiga vaatii duunarinsa.

Nashville Predatorsin Miikka Salomäki, 24, sopii hiekkapaperiosastolle mitä parhaiten. Tilastot jo vihjaavat, että kyseessä on roolipelaaja: pudotuspelit mukaan lukien Salomäen tililtä löytyy 123 NHL-ottelua, 20 tehopistettä ja 62 rangaistusminuuttia.

– Kyllä viihdyn tällaisessa roolissa ihan hyvin. Viime aikoina on vielä tullut vähän enemmän vastuutakin, Salomäki jutteli maanantaina New Yorkissa.

Predators voitti New Yorkissa paikallisen Islandersin jatkoajalla 5-4 oltuaan kahden maalin tappiolla. Predatorsin maalivahti Pekka Rinne näytti taas suuruutensa. ”Peksi” pelasi avauserässä korkeaan tasoonsa nähden heikosti, mutta ratkaisuhetkillä hän venyi loistaviin pelastuksiin.

– Peksi otti paljon isoja koppeja, ja mihin paikkaan hän vielä teki noita haamutorjuntoja! Hänellä on ihan järjettömän suuri merkitys tälle joukkueelle.

Salomäki kertoo, että joukkueen valmennus Peter Lavioletten johdolla antaa nelosketjulle selkeät suuntaviivat.

– Meidän pelaamisesta pitää tulla energiaa. Täytyy pelata fyysistä ja simppeliä peliä. Tehtävä on saada peliä mahdollisimman paljon vastustajan päätyyn ja siten väsyttää vastustajaa.

– Eikä ole kielletty maalintekoakaan!

Pelipaikan pitäminen kokoonpanon laitamilla ei ole aivan helppo rasti NHL:ssä. Jos valmennuksen asettamat tavoitteet eivät täyty, uusi ja nälkäisempi kaveri tulee tilalle vinhasti.

– Olinkin kokoonpanosta terveenä poissa jonkin verran alkukaudesta. Onneksi on mennyt viime aikoina hyvin, ja olen saanut vähän enemmän luottoa. Monesti jäi alkukaudesta peliaika sellaiseen seitsemään minuuttiin. Aika hankala siinä on hirveästi mitään esittää.

– Täytyy vaan pitää pelaaminen simppelinä ja saada sitä kautta enemmän luottoa. Onneksi olen saanut pelata ilman suurempia kolhuja.

Salomäki veti jäähän ensipiirrot synnyinkaupungissaan Raahessa. Teräs-Kiekon juniorien jälkeen tie vei Laser HT:n kautta Oulun Kärppien junnumyllyyn ja pian edustusjoukkueeseenkin.

Samantyyppistä tietä on kulkenut toinen raahelainen, Joonas Donskoi. Donskoi edustaa NHL:ssä San Jose Sharksia.

– Ainakin silloin kun Raahessa olin, jääkiekko oli siellä iso juttu. Kun oli kaksi seuraa, tuli paljon paikalliskamppailuja. Kyllä se oli hyvä paikka pelata. Joonas on minua vuoden vanhempi. Oikeastaan aina pelattiin samassa joukkueessa, kunnes Joonas lähti Kärppiin.

– Seurailen Kärppien pelejä edelleen, ja hyvinhän siellä näyttää menevän, Salomäki virnistää viitaten Liigan kärkipaikkaan.

Leijonapaita on sopinut Salomäen ylle ikäkausimaajoukkueista asti. Toistaiseksi suurin kansainvälinen saavutus tuli neljä vuotta sitten, jolloin Salomäki oli ottamassa Suomelle MM-hopeaa Valko-Venäjällä pelatuissa kisoissa.

– Kyllähän se paljon harmittaa, että NHL jäi pois olympialaisista. Totta kai oman maan edustaminen on kunnia-asia, niin se on varmaan jokaiselle suomalaiselle. Aina on kisoihin mukava mennä, jos kutsu tulee, Miikka Salomäki sanoo.

Salomäki on pelannut kuluvalla kaudella 36 NHL-ottelua ja kerännyt tehot 2+5. Menossa on ensimmäinen kausi, jonka hän on viettänyt kokonaisuudessaan NHL-ryhmän mukana.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Brooklyn, New York