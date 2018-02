Suomen mäkikotkat veivät voiton karsintapeikosta

Kaikki neljä suomalaista nähdään lauantaina Pyeongchangissa normaalimäen kisassa. Tosin haaste ei ollut niin kova, koska vain seitsemän hyppääjää karsiutui.

Nelikymppinen Janne Ahonen oli karsinnassa toiseksi parhaana suomalaisena 37:s.

- Hypystä ei häävi maku jäänyt. Haastavaa lähteä karsintaan, kun vain muutama mies putoaa pois. Siinä ei ole sinänsä mitään panosta, Ahonen sanoi karsinnasta.

Andreas Alamommo oli parhaana suomalaisena 35:s. Kuuluttaja kertoi Alamommon pitävän Ahosta idolinaan.

- Tietysti ihan normaali käytäntö, kun ulkomailla kisoissa ollaan. Ei siinä mitään ihmeellistä, totesi Ahonen hehkutuksesta.

Ahonen kisasi olympialaisissa jo 1994. Silloin vastassa oli hänen idolinsa.

- Jens Weissflog, yksi silloisista kanssakilpailijoista, oli silloin tietysti idolini. Nykänen oli aikaisemmin, mutta Matin kanssa ei keritty maailmalla samaan aikaan hyppäämään. Jensiä vastaan pääsin kilpailemaankin, totesi Ahonen.

Ahosen elämäkertakirjassa "Kuningaskotka" muistellaan Ahosen vierailua Etelä-Koreassa tämän vuosituhannen alussa, joka päättyi kohuun. Ahonen ei halua menneitä muistella.

- Eiköhän noiden tarinoiden jauhamisen voisi pikkuhiljaa lopettaa. Ne on menneitä juttuja. Monia juttuja, joita itse on joskus tehnyt, ei välttämättä mielellään muistele, joskaan en mitään kadu. Sä voit lukea sieltä kirjasta, jos haluat.

Ahosen mukaan Pyeongchangissa on ihan ok oltavat.

- Aikaisempiin olympiaolosuhteisiin verrattuna varmaan aika siellä keskivertoa. Ei sinänsä mitään valittamista. Kuljetukset ja muut asiat ovat täällä ihan hyvin pelanneet.

Rakennuspölykään ei Ahosta haittaa.

- Eiköhän sitä ole hengitelty pahempiakin pölyjä. Ei sinänsä.

Alamommo oli hyppyynsä ihan tyytyväinen.

- Treeneistä sain parannettua laskuasentoa huomattavasti ja oli paljon helpompaa keulalla työskennellä. Vähän vielä rentoutta lisää, niin lauantaina on ihan hyvä lähteä kilpailuun, totesi idolinsa Ahosen päihittämistä hehkuttanut Alamommo.

Alamommo, Aalto ja Nousiainen ovat olympialaisten ensikertalaisia.

- Ihan kivahan se on aikuisten arvokisat aloittaa saman tien olympialaisista. Ja saman tien kisaan mukaan, niin on hyvä fiilis, Aalamommo sanoi.

Olympialaisissa on Alamommon mielestä muutenkin mukavaa.

- Ei meillä ole muuta ongelmaa ollut kuin että vessa meni tukkoon kerran. Alkoi tulvia yli. Kävi putkimies saman tien.

Aalto arvioi, että pystyy parempaankin kuin karsinnassa esitti.

- Ei ollut karsinnassa vielä paras mahdollinen hyppy, mutta tietenkin nyt kisassa ollaan ja keskitytään tästä nyt sitten lauantaille.

Kisaan Aalto ei aseta sijoitustavoitetta.

- Tärkeintä on, että keskittyy suoritukseen ja katsoo sitten sitä tulosta. Tarvitsisin vielä pikkuisen parempaa tuntumaa tuohon mäkeen. Muuten olen matkasta ihan hyvin palautunut. Ihan hyvä olo.

Nousiaisella oli karsinnassa vaikeuksia.

- Siinä oli vähän vaikeaa toi rytmin hakeminen. Vähän tunnoton on ollut jalka. En tiedä, minkä takia. Koko hyppääminen on ollut semmoista tunnotonta. Enemmän arvalla kuin taidolla on menty.

Muuten olympialaiset eivät Nousiaista jännittäneet.

- Samat jätkäthän täällä on kuin maailmancupissakin. Ei tarvitse sen enempää jännittää. Kisat on samat kuin joka viikonloppu, mutta tunnelma ja hälinä muuten on vähän isompaa.

Normaalimäen kisa hypätään lauantaina illalla paikallista aikaa.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang