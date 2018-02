Elekieli tarpeen Koreassa – Pankkiautomaatilta saa miljoonia

Järjestelyjen onnistuminen on olympiakisojen kestopuheenaihe. Rio de Janeiron 2016 kesäkisoissa puhuttivat turvallisuus ja kaupungin sosiaaliset ongelmat. Etelä-Korean kisapaikoissa Gangneungista ja Pyeongchangissa moisesta ei ole tietoakaan.

Korealaisten järjestelyt ovat toistaiseksi olleet ensiluokkaisia. Toisin kuin esimerkiksi Lontoossa 2012 tai Sotshissa 2014, etenevät turvatarkastukset jouhevasti. Bussit kisapaikoille lähtevät ajallaan ja kisatoimitsijat ovat avuliaita.

Koreankielentaito vain olisi tarpeen. Paikallisten englanninkielentaito on luvalla sanoen kehno. Käännöspalvelun käyttö mobiililaitteella vie aikaa, kun vastausta tiedustelee yksinkertaiseen kysymykseen, kuten saako kahviin maitoa?

Elekieli on Etelä-Koreassa useasti tarpeen. Välillä se on puhumista parempi kommunikoinnin muoto.

Toinen ongelma on tuttu aiemmista olympiakisoista. Kisoja sponsoroiva luottokorttiyhtiö VISA on ainoa muovirahamaksuväline kisa-alueilla. Jos käytössä on vain kilpailevan yhtiön luottokortteja, on turvauduttava käteiseen.

Etelä-Koreassa pankkiautomaatilla tulee toki onnelliseksi. 1000 euron nostolla saa yli miljoona wonia. Kisavieraista tulee kertaheitolla miljonäärejä.

Sääolosuhteet ovat kylmästä pohjolasta tulevalle tuttuja. Lumilajien suorituspaikoilla oli torstaina hyytävän kylmä. Mäkihyppyjournalismin harjoittaminen oli poikkeuksellisen haastavaa kokeneemmallekin talviurheilujermulle.

Mäkihyppyjournalistien määrä on Suomessa katoava luonnonvara. Torstain mäkikarsinnassa oli paikan päällä vain kolme suomalaistoimittajaa.

Perjantain avajaisiin on luvattu viimaa. Katsojien oloja järjestäjät pyrkivät parantamaan lämpötyynyillä.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang