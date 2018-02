Ei tullut Suomelle uutta curling-jytkyä – Neljässä pelissä neljä tappiota

Suomen paricurling-joukkue Oona Kauste – Tomi Rantamäki on hävinnyt Pyeongchangissa kaikki neljä otteluaan. Torstaina Suomi hävisi Etelä-Korealle 4-9 ja Sveitsille 6-7. Perjantaina takkiin tuli Venäjältä 5-7 ja Kanadalta peräti 2-10.

Suomi on menettänyt asemansa mitalipeleihin. Vuoden 2006 Markku Uusipaavalniemi-jytky Torinosta ei toistu ainakaan Pyeongchangissa

Rantamäki painotti ennen kisoja, että jo kisapaikan saavuttaminen oli Suomelle kova saavutus. Neljän tappionkaan jälkeen hän ei ole alamaissa.

- Tunnelmat on edelleen hyvät siinä mielessä, että me saadaan pelata näitä pelejä. Eikä se nautinto mihinkään haihdu sen jälkeen, kun selviää, että voitettiinko vai hävittiinkö. Siinä mielessä ei ne tunnelmat pahat ole, Rantamäki sanoi.

Kanada-tappiota Rantamäki ei halunnut selitellä lyhyemmällä valmistautumisajalla.

- Olisi pitänyt käydä katsomassa tarkemmin, missä ne kivet sijaitsee. Ei se peli siihen kaatunut, mutta sitä se kiire teettää, ettei ihan kaikkia asioita ehditä tarkastelemaan.

Suomi pelaa lauantaina Norjaa ja Kiinaa vastaan. Sunnuntaina vastassa on Yhdysvallat.

- Niin kauan kun on pelejä jäljellä, niin voittoa tavoitellaan. Se on ihan selvä asia. Vaikka mitaleille ei ole mahdollista päästä, on jokainen voitto kuitenkin kunnia-asia, totesi Rantamäki.

Olympialaisissa pelien aikataulu on hyvin erilainen kuin MM-kisoissa.

- Pelit aamulla ja illalla samana päivänä on epänormaalia. Mixed doublesin MM-kisoissa on yli 40 joukkuetta eri lohkoissa, niin siellä pelirytmi on yksi peli per päivä. Joskus ehkä kaksi. Näissä kisoissa on erikoista se, että me pelataan illalla myöhään ja aamulla aikaisin. Yöunet jää kuuteen ja puoleen tuntiin. Päivällä ei tapahdu mitään, Rantamäki sanoi.

- Tänään peli oli aikaisemmin avajaisten takia. Mutta en huomannut, että olisi mitenkään väsyttänyt. Kun osaa syödä oikein, juoda oikein ja nostaa jalat ylös, niin kyllä siinä palautuu, Rantamäki päätti.

Haastattelu: Otto Palojärvi, Pyeongchang