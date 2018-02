NHL-pakki Sami Vatanen hehkuttaa JYPin mestaruutta

NHL-puolustaja ja vanha jyppiläinen Sami Vatanen on mielissään JYPin voitettua jääkiekon Champions Hockey Leaguen.

– Hieno fiilis, totta kai. Katsoin finaalin, kun se sattui täällä USA:ssa telkkarista tulemaan, Vatanen kertoi New Jerseyn Newarkissa torstaina.

– Heti lähetin onnitteluviestit menemään. Siellä ollaan sitten Euroopan paras joukkue. Ehkä me olemme sitten tällä kaudella NHL:n paras joukkue, New Jersey Devilsiä edustava Vatanen lisäsi.

Jääkiekon eurosarjoja on yritetty eri muodoissa vuosikymmenten ajan, useimmiten turhaan. CHL tunnetaan toistaiseksi parhaiten tyhjyyttä kumisevista halleista. On lupaaviakin merkkejä ilmassa. Takana on jo neljä kautta.

Vataselle CHL ei ole omakohtaisesti tuttu, sillä hän on pelannut ammatikseen Pohjois-Amerikassa syksystä 2012 asti.

– Entisiltä pelikavereilta olen kuullut, että CHL:n alkuvaihe on vähän vaikea, kun sarja alkaa niin aikaisin (elokuussa). Mutta kun eteenpäin mennään, peli kovenee. On siellä kuitenkin Euroopan parhaat joukkueet pelaamassa.

– JYP pelasi sarjan hienosti. Ei sitten muuta kuin kohti kahta kannua, se olisi aika kova saavutus, Vatanen kannustaa viitaten taisteluun Liigan mestaruudesta.

Tiistaisessa loppuottelussa JYP kukisti ruotsalaisen Växjön, ja siitä tuli ensimmäinen CHL:n voittanut suomalainen joukkue. Vatanen pelasi JYPissä kevääseen 2012 asti. Kausi huipentui Suomen mestaruuteen.

Torstaina Vatasen edustama Devils hävisi NHL:n kotiottelunsa Calgary Flamesille 2-3. Calgary Flamesin nuoret hurjat Johnny Gaudreau ja Sean Monahan pelasivat jälleen upeasti. Monahan teki maaleista kaksi ja ”Johnny Hockey” Gaudreau yhden.

Varsinkin avausmaali harmitti Vatasta, koska Monahan sohi paluukiekon reppuun suomalaisen tontilta. Sami oli kahdesti kentällä, kun omissa soi.

– Kyllä Monahan ja Gaudreau ovat sen verran taitavia kavereita, että heiltä pitää ottaa aika ja tila pois. Ihan tarpeeksi hyvin ei pelattu heitä vastaan, ja siihen ratkesi peli.

– Aika tasainen vääntöhän se oli. Tehtiin muutama virhe, ja kaveri rokotti. Totuttuun tyyliin tultiin taas lopussa. Paikkoja maalintekoon oli ihan hyvin.

Viime viikot Devilsin menoa ovat hidastaneet loukkaantumiset. Torstaina sivussa olivat monipuolinen ruotsalaishyökkääjä Marcus Johansson ja ykkösmaalivahti Corey Schneider.

– Totta kai he ovat isoja kavereita. Toisaalta jokaiselle muulle aukeaa siinä vaiheessa näytönpaikka. Jokaisen pitää pystyä nostamaan tasoaan. Loukkaantumisia tulee aina, niistä pitää vaan pystyä taistelemaan ohi.

Hyökkäyksessä Devilsin kärkinimi on Taylor Hall, NHL:n varaustilaisuuden ykkösnimi vuosimallia 2010.

– Kyllähän Hall meille aika elintärkeä pelaaja on, niin kuin ollaan nähty. Hän tekee meille maaleja ja pelaa jokaisessa tilanteessa. Varsinkin hyökkäyspäässä hän on aivan huippuyksilö. Aina välillä hän kantaa koko joukkuetta selässään, etenkin tekemällä maaleja.

Devils on ollut New Yorkin suurkaupunkiseudun kolmesta NHL-joukkueesta paras tällä kaudella. Se on divisioonansa kolmantena ja kiinni pudotuspelipaikassa. New York Islanders majailee niukasti pleijariviivan alapuolella, ja New York Rangersin hommissa on jo luovuttamisen makua.

– Totta kai tämä on jääkiekkoilijan parasta aikaa. Joulun jälkeen alkaa aina hahmottua, missä mennään. Sitten onkin joka peli tärkeä, kun oma joukkue tarvitsee pisteitä ja vastustaja myös. Tämä on lätkää parhaimmillaan, Vatanen fiilistelee.

Marraskuussa Anaheim Ducksista Devilsiin kaupattu Vatanen, 26, on ottanut uudessa joukkueessaan nopeasti ykköspuolustajan aseman. Hän on vakiovalinta vastuullisimpaan puolustajapariin ja ykkösylivoimaan.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey