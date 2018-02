Upea suomalaisyllätys ampumahiihdossa

Harva olisi uskonut, että Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä ovat parhaat suomalaiset ampumahiihtäjät Pyeongchangissa pikamatkoilla. Näin kuitenkin kävi, kun Hiidensalo oli sunnuntaina 10 kilometrin kisassa 19:s ja Hiidensalo 20:s. Kaisa Mäkäräinen oli ollut naisten pikakisassa 25:s.

Hiidensalo ampui puhtaasti

- Hiihtovire ei ollut kauhean hyvä. Mutta kyllähän tuo ammunta oli tänään isossa roolissa. Se on mukava, että kerrankin näin päin. Yleensä ollut toisin päin, että paremmalla jalalla paikattu ammuntaa, Hiidensalo sanoi.

Kisa käytiin hyytävässä kylmyydessä ja kovassa tuulessa.

- Oli odotetun kova tuuli makuulla. Siihen reagoin napsuilla. Otin aika rauhallisesti ammunnan. Pystylle sattui tänään hyvä tuulirako. Siinä kävi ihan hyvä tuuria.

Hiidensalo saavutti yhtä hyvän sijoituksen kuin maastohiihtotähti Iivo Niskanen aiemmin päivällä.

- Se on hyvä, että ampumahiihtomiehet pystyvät vetämään tällaisia hyviä sijoja. Välillä parjataan, joten kiva, että onnistuttiin, Hiidensalo iloitsi.

Seppälä, 21, uskoo, että lisääkin hyviä tuloksia tulee Pyeongchangista.

- Jäi nälkää. Pitkä kisatauko ollut, niin senkään takia ei lähtenyt aivan parhaalla mahdollisella tavalla.

Parjattu Suomen miesten ampumahiihtomaajoukkue osoittaa, että eteenpäin on menty.

- Nyt se alkaa näkymään. Tästä on suunta vielä ylöspäin. Porukalla on hyvin harjoiteltu. Ja semmoinen hyvä porukka koossa, jossa on samantasoisia kavereita, niin se kehittää, kun jollakin on se hyvä päivä ja muita kouluttaa. Kun monta vuotta jaksaa tehdä tätä, niin kyllä tulee se päivä, kun suomalaistenkin on aika onnistua, Seppälä sanoi.

- Täysillä A-maajoukkueessa tähän panostetaan. Enemmän ammattimaisemmin olympiavuotena tähän panostetaan, Seppälä jatkoi.

Maanantaina ohjelmassa on takaa-ajo. Hiidensalo ja Seppälä lähtevät peräkkäin ja Tuomas Grönman tulee hieman perässä.

- Aina on mahtavaa lähteä mies miestä vastaan kilpailemaan. Huomenna on sekunnin välein miehiä. Suomalaiset lähtevät sekunnin sisään, niin tuntuu kuin SM-kisoissa olisi, Seppälä kommentoi maanantain koitosta.

Mäkäräinen selviytyi naisten takaa-ajoon ainoana suomalaisnaisena. Miehet siis voittivat naiset 3-1.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang