Ruotsin ralli: Puuppolan jengiä osataan pelätä vastustajan leirissä

Kauden toinen MM-ralli ajetaan tutusti Keski-Ruotsin lumiränneissä. Rallin voittoa lähtee puolustamaan Jari-Matti Latvala, joka varsin todennäköisesti saa kovimman vastuksen oman tiiminsä sisältä.

Jos viime vuoden ykköstila oli melkoinen yllätys kaikille, ei Toyotan menestys enää tällä kaudella aiheuttaisi vastaavia tunnereaktioita. Nyt "Puuppolan jengiä" osataan jo pelätä vastustajien leireissä.

Tallipäällikkö Tommi Mäkinen antoi jokaiselle kuljettajalleen kaksi testipäivää Suomen talvessa. Juuri näillä kilometreillä Yaris WRC:iin haettiin samanlaista iskukykyä kuin siinä oli vuosi sitten.

- Ruotsi on yksi ralleista, joissa olemme vahvoja. Saimme ajettua hyvät ennakkotestit Suomessa, mutta ainahan ralliin kysymysmerkkejä mahtuu. Olemme edistyneet, mutta kuinka paljon kilpakumppanit ovat menneet eteenpäin?, Mäkinen aprikoi.

- Olemme luottavaisia, mutta myös realisteja. Aina on parannettavaa.

Jari-Matti Latvala lähtee ralliin puolustamaan viime vuoden voittoaan. Kaikkiaan Latvala on voittanut Ruotsissa neljästi, kolmella eri automerkillä, joten hyvällä syyllä voi puhua Latvalalle sopivasta rallista.

- Kyse on yhdestä lempikisastani, ja täällä otin myös ensimmäisen osakilpailuvoittoni 10 vuotta sitten. Viime vuoteen verraten meillä on parempi auto. Keskityimme parantamaan sitä hitailla ja teknisemmillä osuuksilla, ja niissä olosuhteissa on takuulla menty eteenpäin, uskoo Latvala.

Viimeistään Monte Carlo -rallin perusteella Latvala osaa suhtautua tiimikavereidensa antamaan haasteeseen täydellä kunnioituksella. Etenkin Ott Tänakin vauhti oli melkoista virolaisen ensimmäisessä kisassa Toyotan väreissä.

- Kilpailu on silti kovempaa tänä vuonna - pelkästään oman tiimimme sisällä. Tästä tulee hieno haaste, kunnon talviolosuhteissa. Ja tietysti omat osakkeenikin ovat korkealla; olen luottavainen että voin ajaa jälleen voitosta.

Tiimin uusin tulokas Ott Tänak näytti kotiutuneensa autoon välittömästi, ja oli heti Monte Carlo -rallissa paras Toyota-kuljettaja.

- Opettelen yhä Yaris WRC:ia, mutta ajettuani autolla testin lumella, aloin ymmärtää, miksi Jari-Matti voitti sillä viime vuonna Ruotsissa, Tänak sanoo arvoituksellisesti.

Tänak lupailee kilpakumppaneilleen kovaa kyytiä. Mies aikoo olla koko kautta ajatellen yksi MM-tittelin tavoittelijoista.

- Alussa pitää vähän katsella, mutta tietysti toivon voivani ajaa palkintokorokesijasta tai jopa voitosta. Jos tulee paljon lunta, lähtöpaikkamme toisena autona ei ole ideaali, mutta eihän säälle mitään voi. Aion vain nauttia viikonlopusta ja tehdä parhaani. Vielä on paljon näkemättä.

Esapekka Lapin osalta rallikausi ei alkanut järin suotuisasti. Viimeisen erikoiskokeen ulosajo Monte Carlossa tiputti sijoituksen seitsemänneksi, vaikka nelossijakin oli tarjolla.

- Kesti muutaman päivän päästä siitä pettymyksestä yli, mutta toisaalta kisassa oli enemmän hyvää kuin huonoa. Siihen asti olimme ajaneet hyvin, ja niin aion tehdä myös Ruotsissa.

- Automme pitäisi sopia Ruotsiin hyvin. Jos Montessa piti osata paikoin säästellä, on asenne Ruotsissa hyvin erilainen. En ajanut kisaa viime vuonna, mutta lumi on onneksi tuttu elementti, jolla tunnen oloni kotoisaksi, Lappi vakuutti.

Ruotsin ralli alkaa torstaina klo 21.08 Suomen aikaa alkavalla EK1:llä.