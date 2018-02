Kaisa Mäkäräisen sihti ei ole kohdillaan – Kuusi sakkoa

Kaisa Mäkäräisen sijoitus oli ampumahiihdon takaa-ajossa Pyeongchangin olympiakisoissa 22:s. Sijoitus parani sprinttikisasta kolmella pykälällä, mutta Kaisan suoritus oli pettymys. Kuusi sakkoa puhuvat tylyä kieltään.

- Paljon hyvää, mutta paljon huonoakin. Tosi kaksijakoinen kisa. Alkoi ja loppui hyvin. Keskellä sitten ryvettiin, Mäkäräinen sanoi.

Mäkäräinen valitteli vaihtelevia tuuliolosuhteita.

- Toisella makuulla oli jokaisella laukauksella varmaan erilainen tuuli. Yritin elää sen tuulen mukana, mutta en vain saanut siitä koppia. Luin sitä tuulta väärin. Huomion sen, mutta en osannut huomioida oikein.

Kolmannen makuupaikan Mäkäräinen mokasi ihan itse.

- Aloitin vain liian nopeasti, kun ajattelin, että sieltä se tuuli taas kohta nousee. Se oli mun taitoihin nähden liian nopea se alku, hän sanoi.

Mäkäräinen ei hämmästellyt, että sijoitus parani kuudesta sakosta huolimatta.

- Tällaisena päivänä, kun on tällaiset olosuhteet, suuri osa ampuu sakkoja, eikä sitä voi koskaan tietää, mikä riittää mihinkin suuntaan. Tietenkin ajatteli, että olisi ollut mahdollisuuksia, jos olisi ampunut tauluun, mutta kun on 24 edellä, niin kaikki eivät niistä ammu ohi. Ei sijoitustavoitetta ollut, hän totesi.

Hiihtovauhtiinsa Kaisa oli tyytyväinen.

- Ihan hyvä hiihto. Paljon parempi fiilis oli jaloissa ja yleisessä vireessä ennen starttia kuin ennen sprinttiä.

Mäkäräisellä on vielä kaksi mitalisaumaa. Normaalimatka ja yhteislähtö.

- Hiihto oli parempaa kuin sprintissä ja oli kaksi puhdasta ammuntaa. Otetaan ne matkaan ja koitetaan niillä mennä normaalimatkalle. Kisat eivät ole ohi ennen kuin kaikki kisat on hiihdetty, Mäkäräinen ennakoi tulevaa ja ilmoitti toivovansa tasapuolisia tuulioloja kaikille.

Saksan Laura Dahlmeier on kestänyt vaikeat tuuliolot hyvin. Hän on voittanut molemmat tarjolla olleet olympiakullat ja ampunut vain yhden sakon. Pelkästä tuurista ei ole kyse.

Miesten takaa-ajossa Tero Seppälä oli parhaana suomalaisena 25:s. Seppälä ampui viisi sakkoa. Hiihtovauhti oli hyvää.

- Perussuorittaminen. Ei mikään huippu, mutta ei kauheasti tiputtu, mutta ei noustukaan, Seppälä sanoi.

Ammunta meni pieleen Seppälällä puuskittaisen tuulen takia.

- Siinä oli vaan niin hankala olosuhde. Huippumiehet ampuivat siitä samat sakot molemmilta puolin. Ei siinä oikein ollut parempia mahdollisuuksia, Seppälä totesi.

Kisan voitti ranskalainen supertähti Martin Fourcade. Ruotsalainen parikymppinen yllättäjä Sebastian Samuelsson oli yllättäen toinen.

- Tietenkin meikäläisen kova kilpakumppani. Hän on vuoden nuorempi ja tunnen nuorten kisoista hänet. On kyllä kova kaveri ja miten kovaan iskuun on näissä kisoissa päässyt, Seppälä kertoi ruotsalaisyllättäjästä.

Seppälän mukaan Samuelssonilla on "suomalaisominaisuus".

- Rento ja mukava tyyppi hän on. Panostaa kyllä tähän lajiin täysillä. Hänellä on suomalaistyylinen periksiantamattomuus. Tosi kova taistelemaan. On voimakas ja harteikas kaveri. Jaksaa noihin ylämäkiin työntää hirmuista kyytiä.

Olli Hiidensalo oli kisassa 35:s ja Tuomas Grönman 55:s.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang