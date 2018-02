Sami Hyypiä povaa: "Valta vaihtuu - Real Madrid kokee rökäletappion"

Liverpoolin ja suomalaisen jalkapallon legenda, Sami Hyypiä, odottaa Mestarien liigan jatkopelejä vesi kielellä. Hyypiä pohtii Uuden Suomen erikoishaastattelussa tällä viikolla tositoimissa olevia joukkueita ja Mestarien liigan jatkopelien lähtökohtia.

Sami Hyypiä, vaihtuuko Mestarien liigassa valta?

- Kyllä. En jaksa uskoa, että Real Madrid voittaa tällä kaudella. Olen enemmänkin sitä mieltä, että jossain vaiheessa heille tulee joku rökäletappio ja se on siinä. Se voi tulla ihan milloin vain.

Miksi näin?

- Ei siellä mitään ihan hirveätä kriisiä varmaan ole, mutta he eivät ole pystyneet pelaamaan lähellekään sitä tasoa, millä heidän pitäisi pelata. Jatkuva alisuorittaminen alkaa sitten jossain vaiheessa nakertaa ja se näkyy tulostaululla. Kuten sanoin, veikkaan, että jossain vaiheessa tulee oikein kylmää kyytiä.

Jos Real ei Mestarien liigaa voita, mitä Madridissa tapahtuu?

- Voi tapahtua paljonkin. Ainakin pelaajiston kanssa luuta lakaisee. Realiin ei ole mennyt pitkään aikaan uusia, todellisia tähtipelaajia. Jotenkin tuntuu, että he ovat pudonneet kelkasta siirtomarkkinoilla. Tai sitten he vain uskovat, että nykyinen joukkue voi voittaa vuodesta toiseen.

- Jos finaalipaikkaa ei tule, voi olla, etteivät muutokset jää vain pelaajistoon. Sekin olisi aika tyypillistä Realia. Onhan esimerkiksi Jupp Heynckes saanut monoa sieltä jopa sen jälkeen, kun hän voitti Mestarien liigan.

Eli et näe kristallipallosta isokorvaa Sergio Ramosin käsivarsilla?

- En näe. Sitä kannattelee joku ihan muu.

Isokorvaisesta pokaalista tulikin mieleen… Itsekin pääsit sitä nostelemaan, mutta et Liverpoolin kapteenina. Se olikin ainoa Liverpool -aikanasi voittamasi pytty, jota et kapteenina nostanut. Harmittaako?

- Ei yhtään. Moni luuli, että kapteeninnauhan menettäminen oli jotenkin iso juttu minulle. Juuri tästä aiheesta tein vähän pitemmän haastattelun, jonka voi käydä katsomassa (https://content.betsson.com/fi/jalkapallo/hyypian-huippuvuodet-kapteeni/). Siellä käyn koko homman läpi. Olin todella iloinen, että juuri Steven Gerrard sai kunnian.

Juventus yhä vahva, Spursissa potentiaalia

Real ei siis mielestäsi ole puolustamassa mestaruutta. Entäs toinen finalisti, Juventus?

- Viime vuosi oli heiltä loistava eikä nytkään ole huonosti mennyt. Perusasiat ovat yhä siellä: Juve ei päästä hirveästi maaleja. Pelaaminen lähtee puolustamisen kautta, mutta ei hyökkäämisen kustannuksella. Juventus on tasapainossa.

Eli näet, että Juventus voi mennä nytkin pitkälle?

- Se on mahdollista. Nyt on tosin vastassa kova joukkue, kun innokas Spurs yrittää heidät laulukuoroon laittaa.

Tottenham tosiaan on tuore joukkue näin pitkällä. Kuinka pitkälle se riittää?

- Tottenham on valmis yhden ottelun suuryllätyksiin. Mutta en ole varma, riittääkö joukkueen kokemus vielä siihen, että jättiläiset kaatuvat kaksoisottelussa. Niihin tarvitaan omaa kokemusta. Riittävätkö rahkeet isoja vastaan… enpä tiedä.

Mutta Harry Kanen johdolla kyseessä on laatujoukkue, eikö vain?

- Ehdottomasti. Ja matkalle johonkin suureen, jos joukkue pysyy kasassa. Tottenhamin peliä on todella mukava katsoa. He pelaavat mielenkiintoista ja kivaa peliä. Kun Wembleykin alkaa jo olla tuttu kotikentäksi, Spurs voi horjuttaa Juventusta.

Miten luulet joukkueiden lähtevän tiistain peliin?

- Tiedän ainakin, miten Juventus lähtee. Heidän prioriteettinsa on, ettei Tottenham tee vierasmaalia. Sen jälkeen tulevat muut tavoitteet. Spurs varmaan näkee asian siten, että ratkaisu pitää siirtää Lontooseen. Tuskin siis ottavat riskejä. Mutta Juventukselle se toisessa matsissa jatkopaikan ratkaiseminen sopii myös hyvin. He ovat todella hyviä pelaamaan vieraissa.

Entä Harry Kane. Euroopan paras?

- En lähde vertaamaan. Yksi tämän hetken parhaimmista joka tapauksessa. Eri sarjoissa pelaavien pelaajien vertaaminen on hankalaa: kuka tietää, montako maalia Kane tekisi vaikka PSG:n paidassa Ranskassa? Tai vastaavasti sitten jonkun espanjalaisjoukkueen riveissä?

- Pidän Kanea kuitenkin hyvin monipuolisena hyökkääjänä. Hän ei tee vain maaleja, hän myös syöttelee, taklaa ja puolustaa. Maaliensa lisäksi Harry Kane on hyvä joukkuepelaaja.

PSG – riittääkö tempo?

Palataan vielä Realin mahdolliseen rökäletappioon… Voiko PSG olla se joukkue, joka sellaisen järjestää?

- Teoriassa kyllä. Ainakin se on tavoite. Eivät he supernimiä hankkineet sinne siksi, että he voittavat Ranskan mestaruuden. Tavoitteet ovat Mestarien liigassa. Ranskassa varsinkin laadukkaat kärkimiehet myllertävät mielin määrin. Mutta nyt tulee vastaan

Euroopan kovanaamapuolustukset. Vaikea sanoa, onko PSG:n pelaaminen riittävän saumatonta.

Mitä tarkoitat ”saumattomuudella”?

- Olen katsonut jonkin verran heidän pelejään ja näyttää siltä, ettei hyökkääjillä ole juurikaan yhteispeliä. Kukin painaa omalla, korkealla taitotasollaan. Pelkkä yksilöpelaaminen ei riitä, kun mennään Mestarien liigassa ratkaisupeleihin. Näyttää, ettei hyökkäys ole hitsautunut yhteen, niin hyviä yksilöitä kuin siellä onkin. Ei ole mitenkään yleistä, että syntyy sellaisia hyökkäyskokonaisuuksia kuten esimerkiksi Barcelonan Tres Amigos ennen Neymarin lähtöä.

Mutta jos yhteispeli löytyy, voiko PSG mennä pitkälle?

- Teoriassa kyllä. Mutta pitää muistaa, että he pääsevät Ranskassa koko ajan puolivaloilla. Heillä ei ole kovin paljon sellaisia vastustajia, jotka oikeasti sparraisivat näihin peleihin. Heidän vastustajansa pelaavat sen sijaan koko ajan pelejä kivikovia vastustajia vastaan. Saa nähdä, miten PSG:n tempo riittää. Ainakaan he eivät ole tottuneet siihen tahtiin, mitä vaikkapa Realin voittaminen vaatisi.

- Toisaalta on mahdollista se taso saavuttaa. Se on tietysti paljon valmennuksesta kiinni.

Guardiolan kirous

Manchester City hallitsee mielin määrin Englannin Valioliigaa. Onko se nyt kypsä voittamaan myös Mestarien liigan?

- Ilman muuta City voi viedä koko höskän. Heillä on paljon hyviä yksilöitä, jotka ovat olleet kovissa paikoissa. Nuoretkin pelaajat ovat antaneet vahvat näytöt kansainvälisen tason pelaamisesta. Kun City on saanut nyt puolustuksen paljon parempaan kuntoon kuin viime vuonna, verkko ei Mestarien liigassa heilu enää molemmissa päissä samalla tavalla kuin aiemmin. Nyt se heiluu vain vastustajan päässä. Cityn kannalta pitää vain toivoa, ettei arpa heitä espanjalaista joukkuetta heitä vastaan ihan nopeasti.

Miten perustelut tuon?

- Guardiolalla tuntui olevan jonkinlainen kirous päällä Bayernin aikana. Hän vei Bayernin kolme kertaa Mestarien liigan välieriin, mutta joka kerta tuli seinä vastaan ja finaali jäi haaveeksi. Ja joka kerta tuli lähtö espanjalaista joukkuetta vastaan. Barcelona, Real ja Atletico pudottivat kukin vuorollaan Bayernin jatkosta.

- No, eiköhän kotiläksyt ole tehty ja tämän vuoden menestys on tuonut valtavasti itseluottamusta. Veikkaan silti, ettei esimerkiksi Barcelona ole Pepin toivelistalla kovin korkealla.

Istanbulin ihmettä toistamassa

Oma seurasi Liverpool on jälleen mukana suurten joukossa. Miten tärkeää se on seuralle?

- Se on todella tärkeää. Liverpool on nyt siellä, missä sen pitääkin olla: Euroopan parhaiden kanssa. Itse olin onnekas, että sain pelata Liverpool -vuosina lähes jatkuvasti Mestarien liigaa ja menestyäkin siinä.

Anfieldin ”Euro-nights” ovat nousseet melkoiseksi käsitteeksi. Niitä on nyt tarjolla lisää…?

- Kyllä, uusia sankaritarinoita toivottavasti syntyy. Ja ehkä muutama uusi kaveri jopa ansaitsee oman laulunsa… tästäkin kävin vähän muistoja läpi taannoin yhdessä haastattelussa (https://content.betsson.com/fi/jalkapallo/sami-hyypia-laulu-taytyy-ansaita/). En nyt ihan usko, että edes The Kop siivittää Liverpoolia mestaruuteen asti, mutta uskon siihen, että kahdeksan sakkiin he menevät.

Vastassa on kestomenestyjä Porto. Nostat Liverpoolin suosikiksi?

- Porto on tosiaan kestomenestyjä, mutta yleensä vain niin, että he pääsevät jatkopeleihin, mutta sitten tulee aika nopeasti lähtö. Tietysti yksi poikkeus on, kun Jose vei heidät pokaaliin asti… Jos en ihan usko Istanbulin ihmeen toistumiseen, en usko myöskään siihen, että Porto menee jatkoon.

Oletko samaa mieltä, että on suuri etu, että pääsee pelaamaan toisen pelin kotonaan, kuten Liverpool nyt?

- Se on iso etu ainakin Liverpoolille. Kotiyleisön edessä on monta kaksoispeliä kääntynyt. Toinen etu on siinä, että joukkueet ovat tutumpia. Yleensä näissä peleisssä alut ovat hyvin varovaisia ja kyttäileviä, kun eri sarjojen joukkueet vähän opettelevat toistensa tekemisiä. Kun vastustaja tulee tutummaksi, on heitä vastaan helpompi pelata. Esimerkiksi tässä tapauksessa Liverpoolille on hyötyä siitä, että tuntemattomampi vastustaja Porto tulee koko ajan tutummaksi.

Entä Liverpoolin ailahtelu. Uskotko sen loppuvan näissä peleissä?

- Uskon, että Klopp tulee peluuttamaan joukkuetta vähän eri tavoilla. En usko, että Liverpool lähtee Kloppin ”heavymetalfootballilla” pelaamaan kaikkia vastaan. Nyt tulee vastaan joukkueita, joita vastaan pitää olla kärsivällinen ja jättää joskus yltiöpäinen prässi vähän vähemmälle.

Tästähän on nähty jo viitteitä Valioliigassa – eikö näin?

- Kyllä. Esimerkiksi Southamptonia vastaan viikonloppuna Soton piti enemmän palloa hallussaan. Liverpool opettelee nyt myös sitä vaihtoehtoa, että annetaan vastustajan vähän enemmän hallita ja isketään enemmän vastahyökkäysten kautta. Sitä Klopp harrasti Mestarien liigassa myös Dortmundin aikanaan.

- Vähän malttia välillä. Liverpool tulee varmasti olemaan kova vastustaja kenelle tahansa, sillä siinä joukkueessa uskotaan voittoon viimeiseen sekuntiin asti. Se on perinne ja sen olen itse päässyt hyvin läheltä todistamaan.