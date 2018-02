Kanada aivan liian kova vastustaja Suomelle

Kanada hallitsi peliä Suomea vastaan naisten jääkiekon olympiaturnauksessa Pyeongchangissa emäntämäisin ottein. Peli päättyi Kanadan 4-1 -voittoon, eikä paremmuudesta ollut epäselvyyttä.

- Emme pelanneet hyvin kahdessa ensimmäisessä erässä. Puhuimme toisella erätauolla siitä ja oli hyvä, että pelasimme viimeiset 20 minuuttia hyvin. Mutta se ei riitä, kun pelataan Kanadaa vastaan, kommentoi Riikka Välilä, joka teki Suomen ainoan maalin.

Maali oli 44-vuotiaalle Ensimmäinen sitten Naganon 1998 olympialaisten, mutta Välilää harmitti, että joukkueen maalinteko tökkii.

- Tällä kaudella meillä on ollut ongelmia maalinteossa. Meillä on paljon maalipaikkoja, mutta emme ole tehneet paljoa maaleja. Olemme puhuneet asiasta paljon.

Naisleijonien päät ovat kuitenkin pystyssä.

- Ihan hyvillä mielin kahden pelin jälkeen, varsinkin USA-peli oli meiltä hyvää. Ei tämäkään (Kanada-ottelu) nyt huono ollut, varsinkin kun ottaa taas sen kakkoserän pois. Oltiin ihan pelissä mukana, Suomen puolustaja Mira Jalosuo kommentoi.

Suomi pelaa seuraavan ottelunsa torstaina, jolloin vastassa on venäläisurheilijoiden joukkue. Nyt on varmaa, että Suomi jatkaa sen jälkeen puolivälierissä, joissa vastaan tulee Sveitsi tai Ruotsi. Silloin on mitalipelien kannalta kerrasta poikki.