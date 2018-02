Sebastian Aho on ahnaassa maalivireessä

Joulun tietämissä Aho, 20, innostui tosissaan. Sen jälkeen – vaikka kaksi viikkoa meni sairauslomallakin – hän on mätkinyt 14 maalia eli kaksi kertaa enemmän kuin esimerkiksi Patrik Laine. Erik Haula on suomalaisten kakkonen (8 maalia), kun tilastoja tarkastellaan 23. joulukuuta lähtien.

Vielä motivoivampaa on oman joukkueen, Carolina Hurricanesin, auttaminen kohti Stanley Cupin pudotuspelejä. Torstaina tuli pieni mutka matkaan, kun voittoputki katkesi ja New Jersey Devils voitti kotonaan 5-2.

– Meillä on ollut jo jonkin aikaa omat playoffit meneillään, Aho jutteli Devils-ottelun jälkeen Prudential Centerissä.

– On se totta kai motivoivaa, kun nyt joka pelissä jokainen sarjapiste on huipputärkeä. Pelit vaan kovenevat, joten on mukava pelata, ja matseihin on aina helppo valmistautua.

Koko Hurricanesin ykkösketju tekee hyvää jälkeä. Ahon kavereina hyökkäävät Teuvo Teräväinen ja kanadalainen keskushyökkääjä Jordan Staal.

– Staal on ensinnäkin tosi hyvä aloituksissa. Vaihdon alussa ei tarvitse heti lähteä jahtaamaan kiekkoa, kun se on jo omalla joukkueella. Se on iso plussa. Isona äijänä hän tekee paljon tilaa minulle ja Teukalle.

– Me yritämme Teukan kanssa sitten vähän enemmän tehdä peliä. Kyllä myös Staal pystyy tekemään peliä. Hän on meille tosi monipuolinen ja luotettava sentteri.

Tammikuun puolivälissä Ahon kauteen tuli ikävä käänne. Calgary Flamesin puolustajan Mark Giordanon taklaus osui Ahoa päähän. Giordano sai teostaan ottelurangaistuksen, mutta ei pelikieltoa.

– Tilanteessa oli kova taklaus ja vähän huonoa säkääkin. No, sellainen on osa jääkiekkoa. Heti seuraavana aamuna lähdin kuntouttamaan lääkärien ja treinereiden (huoltajien) kanssa, että mahdollisimman nopeasti pääsisi takaisin peleihin. Aika nopeasti saatiinkin sitten ukko kentälle.

Aho palasi askiin tasan kaksi viikkoa loukkaantumisen tuottaneen ottelun jälkeen ja teki heti maalin. Nyt noin kuukautta myöhemmin joukkueen sisäinen pistepörssi kertoo olennaisen. Aho on paras maalintekijä (21) ja pistemies (46). Teräväinen johtaa syöttötilastoa (32) ja on pisteissä kakkosena (45).

Teräväinen ja Aho saapuivat NHL:ään nuorten maailmanmestareina. Teuvo oli voittamassa Suomelle alle 20-vuotiaiden MM-kultaa vuonna 2014 ja Aho kaksi vuotta myöhemmin. Molemmat olisivat olleet takuuvarmoja valintoja leijonapaitaan, jos NHL olisi päättänyt päästää pelaajat Pyeongchangin kisoihin.

– Siinä vaiheessa, kun asiasta päätettiin, lopetin miettimisen. Ei siinä yksittäinen pelaaja voi mitään. Turha sellaiseen on kuluttaa energiaa. Mutta olisi se varmasti ollut huippujuttu ja kunnia-asia pelata olympialaisissa.

Aho sopeutui NHL:ään nopeasti. Jo avauskaudella tuli komeasti 49 tehopistettä. Oma piste-ennätys mennee uusiksi lähiviikkoina. Maailman paras kiekkoliiga, samoin kuin koti Pohjois-Carolinan Raleigh’ssa, tuntuvat päivä päivältä enemmän omilta.

– Jokainen joukkue aina joitain pieniä juttuja muuttaa, mutta kyllä muut joukkueet nopeasti oppii. Oppii esimerkiksi tietämään, miten kukakin pelaaja pelaa. Kaikkea ei nyt vielä tiedä, kun joukkueita on niin paljon.

– Tykkään asua Raleigh’ssa. Toiselle kaudelle oli helpompi tulla, kun kämppä, auto ja muut käytännön asiat olivat tiedossa. Helppo on ollut tulla, kun sopeutuminen meni hyvin pelillisesti ja kaukalon ulkopuolellakin, sanoo Aho.

Haastattelu: Pasi Tuominen , Newark, New Jersey