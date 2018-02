Pieleen meni naisten viestissä: ”Olen tehnyt työtä käskettyä”, Ei se ollut mun vika”

Maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä päätti valita veteraanit Aino-Kaisa Saarisen ja Riitta-Liisa Roposen naisten 4x5 viestiin Pyeongchangin olympialaisissa. Kumpikaan ei ollut mitalitason vauhdissa. Kun Kerttu Niskanenkaan ei ollut parhaassa terässään, oli tuloksena Marja-Liisa Kirvesniemeä siteeraten se ”inhottava neljäs sija”.

- En minä ole itseäni valinnut mihinkään. En näihin kisoihin, enkä tähän joukkueeseen. Mä olen tehnyt työtä käskettyä. Valitettavaa, jos olen jollekin tuottanut pettymyksen, mutta ite olen ihan ilolla hiihtänyt, sanoi Saarinen.

Saarinen ei voittanut mitalia neljänsissä perättäisissä olympialaisissaan.

- Onhan se pettymys. Ollaan totuttu vähän liiankin hyville tuloksille. Nyt oli kova taso. Monta joukkuetta oli hyvällä kokoonpanolla liikkeellä, hän sanoi.

Roponen ilmoitti suorasukaisesti, ettei häntä voida syyttää mitalin häviämisestä.

- Mun mielestä on ihan turha yrittää sanoa, että se on mun vika, että me ollaan neljänsiä. Lähdin sellaiseen paikkaan, ettei siinä ollut mitään tehtävissä. Ei varmasti ollut ihanteellinen paikka, mutta en ollut vaikuttamassa, mitä viestin alussa tapahtuu, Roponen ilmoitti haastattelupisteessä median hiillostuksessa.

Päävalmentaja Reijo Jylhä sanoi, ettei joukkuevalinta häntä kaduta. Joku muu voisi olla valinnoista eri mieltä.

Saarinen ei ole tällä kaudella vakuuttanut. Sprintissäkin hän suoriutui Pyeongchangissa vaatimattomasti.

Nuoren Johanna Matintalon valinta olisi ollut oma riskinsä. Matintalo on silti pärjännyt Pyeongchangissa perinteisellä hyvin. Mokasiko Jylhä valinnoissaan mitalin, jota ennakkoon pidettiin yhtenä Suomen varmimmista?

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang