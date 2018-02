Upeaa Naisleijonat! Ruotsista tehtiin selvää jälkeä

Naisleijonat eteni Pyeongchangin olympiakisoissa välierävaiheeseen. Puolivälieräottelussa lauantaina Ruotsi sai suomalaisilta turpaansa peräti 2-7.

Suomi dominoi ottelussa täysin. Oli vaikea uskoa, että neljä vuotti sitten Sotshissa Ruotsi oli voittanut Suomen puolivälieräottelussa.

Riikka Välilä, 44, onnistui jälleen maalinteossa. Välilän mukaan Naisleijonilla kulkee kovaa ja hänen ketjunsa peli toimii hienosti.

- Nautin todella paljon pelaamisesta näiden tyttöjen kanssa. He ovat niin taitavia ja niin mahtavia pelaajia. Voimme olla tehokkaampiakin, mutta tänään siihen ei ollut tarvetta, kun meillä oli niin paljon maalintekijöitä, Välilä sanoi.

Maanantaina välieräottelussa Naisleijonilla vaaditaan ”ihmettä jäällä”. Vastassa on Yhdysvaltojen ammattilaisjoukkue.

- Täytyy pitää USA poissa parhailta maalintekopaikoilta, kuten maalin edestä. Heillä on todella vahva joukkue ja he haluavat tehdä hienoja maaleja. Meillä on maalivahti Noora Räty, joka ottaa koppeja, Välilä ennakoi kovaa haastetta.

Välilä painottaa, että Suomen on käytettävä erikoistilanteet hyväkseen.

- Jos pääsemme ylivoimalle, on se aseenamme.