Slovenian synkkä kisapäätös - Selittely dopingkärystä

Pieni sympaattinen Slovenia yllätti Pyeongchangin jääkiekkoturnauksessa voitettuaan alkulohkossaan Yhdysvallat ja Slovakian. Symppisyllättäjän kisoille tuli kuitenkin tyly päätös, kun Norja voitti jatkoajalla 1-2 ja tiputti Slovenian jatkosta. Slovenia oli ennen Norjan voittomaalia osunut kahdesti yläputkeen.

Kaiken lisäksi Slovenian joukkuetta koetteli dopingskandaali. Joukkueen pelaaja Ziga Jeglic oli kärähtänyt fenoterol-aineesta, jota selitteli ottaneensa astmaoireisiinsa. Hän väitti unohtaneensa ilmoittaa asiasta antidopingvalvojille.

- En kommentoi asiaa, totesi Slovenian pelaaja David Rodman Jeglicin kärystä Sport Contentille.

Norja-ottelua Rodman suostui kommentoimaan.

- Pelasimme hyvin. Olimme norjalaisia aggressiivisempia. Meillä oli enemmän laukauksia ja maalipaikkoja. Ennen kyenneet vain tekemään toista maalia, jolla olisimme hoitaneet pelin eduksemme. Ja valitettavasti hävisimme jatkoajalla.

Slovenian suomalaisvalmentaja Kari Savolainen harmitteli tuhlattuja maalipaikkoja.

- Palloilupelin lainalaisuus on, että jos et käytä paikkojasi, ropisee jossain vaiheessa omiin. Me ollaan kaksi kertaa tässä turnauksessa onnekkaampi joukkue ja nyt onni kääntyi. Monta kertaa se on tämmöisessä turnauksessa onnestakin kiinni.

Slovenia pelasi silti hienot kisat.

- Ehdottomasti oli hyvä turnaus. Ei kahta kysymystä siitä asiasta.

Tulevaisuus ei ole Slovenian jääkiekossa välttämättä ruusuinen.

- Kyllä olen huolissani tulevaisuudesta. Niitä pelaajia on niin vähän. Kun tää sukupolvi väistyy, voi tulla ”tenkkapoo”, Savolainen sanoi.

Savolaiselta kysyttiin myös, miten yleistä piristeiden käyttö on jääkiekossa Jeglicin käryyn viitaten.

- En osaa vastata siihen, enkä uskallakaan vastata, Savolainen totesi.

Rodman toivoo, että jääkiekon harrastajia saataisiin Sloveniassa lisää.

- Toivon niin. Vaikea tietysti ennustaa, miten asiat kääntyvät. Joka vuosi tulemme paremmiksi. Yllätimme Sotshissa neljä vuotta sitten ja nyt yllätimme taas.

Sloveniassa on vain noin tuhat jääkiekkoilijaa. Miten Slovenia menestyy silti niin hyvin?

- Vaikea kysymys. Sloveniassa puhalletaan tällaisissa tilanteissa yhteen hiileen. Pelaamme hyvin joukkueena. Olemme osoittaneet sen täälläkin, sanoi Rodman.

Norja jatkaa puolivälieriin, joissa se kohtaa keskiviikkona OAR:n eli venäläisurheilijoiden joukkueen.

- Tiesin, että Slovenialla on hyvä joukkue ja tulisi tasaista. Heillä on hyvä puolustus ja hyvä maalivahti. Tällä kerralla peli kääntyi eduksemme, Norjan Mathis Olimb sanoi Sport Contentille.

Onko Norjalla mitään mahdollisuuksia OAR:ää vastaan?

- Tietysti meillä on mahdollisuus. Meillä on hyvä joukkue ja hyvä puolustus. Toivottavasti voimme yllättää huomenna, väitti Olimb.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang