Mikael Granlundin terveiset Leijonille: "Toivottavasti käy hyvin"

Nykypäivän NHL on kuin katettu pöytä Mikael Granlundin kaltaiselle taitohyökkääjälle. Suomalaispelaajan vauhti on hurja, vaikka juuri nyt pistehana rahisee hetkellisesti kuivuuttaan.

Niin sanotun suuren työsulun (2004–2005) jälkeen NHL:ssä on suhtauduttu tiukasti kahvaamiseen ja muuhun vastustajan sääntöjenvastaiseen estämiseen. Kuluvaksi kaudeksi tuli voimaan aiempaa ankarampi linja huitomiseen.

Kaiken takana on tarve antaa taitopelaajien päästä oikeuksiinsa. Granlund tervehtii muutoksia ilolla.

– Mielestäni pilli ei edelleenkään soi liian helposti, Granlund sanoi maanantaina edustamansa Minnesota Wildin voitettua vieraissa New York Islandersin 5-3.

– Koukut ja muut sellaiset on hyvä saada pois pelistä. Silloin syntyy enemmän tilanteita, maalintekopaikkoja ja kaiken kaikkiaan enemmän hyökkäyspelaamista.

Granlundin poikkeuksellinen kasvutarina kulkee vaikeista alkuvuosista NHL-tähteyteen. Suuren työsulun jälkeisen aikakauden suurimmat tähdet, Sidney Crosby ja Aleksandr Ovetshkin, takoivat heti avauskausillaan yli 100 pistettä. ”MG” esitti pesunkestävän tähden elkeitä vasta viidennellä kaudellaan.

Jotta Granlund rikkoisi viime kaudella syntyneet ennätyslukemansa 26+43=69, hänen olisi pelattava loppukausi jokseenkin piste per peli -vauhdilla. Nyt pisteitä on 15+29=44 ja meneillään kymmenen ottelun mittainen maaliton putki.

– Pari viime viikkoa eivät ehkä ole olleet parasta pelaamistani. Kaikille tulee sellaisia vaiheita, ettei tulosta synny. Toisaalta uskon, että pystyn omalla pelaamisellani auttamaan joukkuetta muutenkin. Yritän puolustaa hyvin ja pelata paljon alivoimaa. Toivottavasti se auttaa.

Kun NHL:n pistepörssiä tarkastellaan viime kauden alusta lähtien, Granlund on pisteahnein suomalainen 113 pinnallaan. Myös Patrik Laine (110) ja Aleksander Barkov (106) pääsevät yli sadan pisteen rajapyykin.

Granlund vihjaa, että ennen menestyskautta 2016–2017 hän toi kesäharjoitteluun uusia ulottuvuuksia. Osuutensa pelin kehittymiseen on myös Wildin päävalmentajalla Bruce Boudreaulla.

– Monesti kauteen valmistautumisessa on paljon samaa. Mutta kyllä sitä aina jotain painotuksia tahtoo tehdä ja tuoda uusia ideoita. Pari viime kesää on pitkälti samalla kaavalla menty.

– Boudreau on tiukka valmentaja, mutta varmaan hänen humoristinen puolensakin vähän näkyy päivittäisessä tekemisessä. Hän on erittäin hyvä koutsi, ja hän on saavuttanut paljon menestystä, runkosarjassa ainakin. Ei ole vahinko, että hänen joukkueensa pärjäävät.

Aiempina vuosina ”Gabby” Boudreau on valmentanut muun muassa Washington Capitalsin runkosarjan voittoon ja Anaheim Ducksin läntisen konferenssin finaaleihin.

Minnesota Wild pelaa samassa divisioonassa Winnipeg Jetsin kanssa. Jets, jota edustavat muiden muassa Joel Armia ja Patrik Laine, johtaa Central-divisioonaa. Granlund ei ylläty Jetsin tasosta, vaikka viime vuonna joukkue ei päässyt edes pudotuspeleihin.

– Jets on pelannut hyvin, mutta on divisioonassa monta muutakin hyvää joukkuetta. Kun on loukkaantumisia ja sen sellaisia, tilanne divisioonassa ja konferenssissa on aina pienestä kiinni.

Viime runkosarjakausi oli Wildilta hieno. Joukkue keräsi läntisessä konferenssissa toiseksi eniten pisteitä.

– Meidän konferenssimmekin on tosi tiukka, supertasainen. Montaa joukkuetta ei ole vielä pudonnut kyydistä. Vaikka tuntuu, että voitamme paljon pelejä, kaikki muutkin ottavat pisteitä. Kaudesta tulee todella tiukka loppuun asti, ja jokainen peli on edellistä tärkeämpi.

Kun Wild ja Islanders pelasivat maanantaina, Yhdysvalloissa vietettiin arkipyhää, vuotuista presidentinpäivää. Viime aikoihin väriä ovat tuoneet myös Etelä-Korean Pyeongchangissa käytävät talviolympialaiset.

– Pakko myöntää, että President’s Day ei ole kauheasti jäänyt mieleen. Mutta totta kai isommat juhlat näkyvät täällä paljon, erityisesti Thanksgiving (kiitospäivä).

– Suomen olympiapelejä en ole nähnyt kokonaisina, mutta pätkiä totta kai. Vaikea sanoa, miten siellä käy, toivottavasti hyvin, Granlund myhäilee.

Haastattelu: Pasi Tuominen , Brooklyn, New York