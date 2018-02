Naisleijonille pronssia: "Tuntuu ihan tosi hienolta"

Suomi voitti jääkiekon naisten olympiaturnauksessa Pyeongchangissa pronssia. OAR eli Venäjän olympiaurheilijat taipui suomalaisille pronssiottelussa 2-3.

Riemua Naisleijonilla riitti.

- Tuntuu ihan tosi hienolta, hehkutti Suomen pelaaja Tanja Niskanen Sport Contentille.

Venäläiset painoivat kolmannessa erässä päälle.

- Vähän jännäksi meni. Tossa lopussa ei meinannut pysyä housuissa enää. Oli niin jännittävää. Mutta onneksi hoidettiin, helpottunut Niskanen sanoi.

Niskanen muistutti, että vastassa oli hyvä joukkue.

- Kyllä Venäjä vastaiskuillaan tulee aika hyvin. Niiden kanssa pitää olla tarkkana. Sai muutaman maalinkin tehtyä. Onneksi hoidettiin homma.

Naisleijonat ovat uhranneet mitalin eteen paljon. Työ palkittiin.

- Tää on ollut ihan uskomaton matka. Tosi hienoa on kuulua tähän upeeseen joukkueeseen. Tuntuu hienolta, Niskanen iloitsi.

Kisojen aikana oli päävalmentaja Pasi Mustosen lausunnoista "naisten pelikäsityksestä" heräsi kohuakin. Niskanen ylistää Mustosta.

- Pasi on saanut meidät iskuun. Ei siinä mitään. Hyvä koutsi. Kyllä Pasi on tänne hyviä juttuja tuonut niin kauan kuin se on täällä ollut. On saatu naiskiekko uuteen lentoon sen jälkeen. Tuntuu tosi hyvältä.

Niskanen toivoisi, että naisten jääkiekko saisi Suomessa enemmän rahoitusta. Kaikki Suomen pronssijoukkueen pelaajathan eivät saa edes Olympiakomitean veikkausvoittovaroista myöntämää 5000 euron apurahaa.

- Kyllähän se aina harmittavaa on, että joutuu tekemään töitä tai käymään koulussa, kun ei saada tästä rahaa. Olisi se hienoa saada rahaa, mutta näillä mennään.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang