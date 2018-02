Yhdistetyssä kolme kuutostilaa - Valmentajalla kova kannanotto ikärasismiin

Suomelle yhdistetyn joukkuekisan kuutostila oli pettymys, koska etukäteen puhuttiin Suomen mitalimahdollisuuksista. Mäkisosuudella onnistuivat kuitenkin vain Ilkka Herola ja Eero Hirvonen. Ero mitaleille oli hiihto-osuudella liian suuri.

Eero Hirvonen oli Pyeongchangissa kuudes molemmissa henkilökohtaisissa kisoissa ja kolmannen kuutostilansa Hirvonen saavutti joukkuekisasta.

- Eeron kohdalta kisat olivat erittäin onnistuneet. Kaksi kuudetta sijaa molemmissa henkilökohtaisissa kisoissa. Totta kai moni odotti mitalia ja minäkin odotin mitalia, mutta ei vain ollut vielä tarpeeksi valmis nappaamaan sitä mitalia. Täällä on pienet erot ja pienet marginaalit, arvioi Suonen yhdistetyn joukkueen päävalmentaja Peter Kukkonen.

Suorituksiaan itse kovasti haukkuneen Ilkka Herolan paras tulos henkilökohtaisissa kisoissa oli kahdeksas tila.

- Ilkalla oli ensimmäinen kisa hyvä, kun oli kahdeksas. Isonmäen kisa meni Ilkalla vähän heikosti. Muutettiin hänen hyppytekniikkaansa ja tuli aivan helvetin hyvä päivä. Hän näytti tänään maailmanluokan hypyn. Olisi riittänyt henkilökohtaisissa kisoissa ihan mihin vaan. Pitää miettiä, miksi henkilökohtaisissa ei tule tulosta, Kukkonen totesi Herolasta.

Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho alittivat odotukset. -Leevillä ja Artulla kehityskaari on menossa, mutta täällä hyppäämisen kanssa oli vaikeuksia. En tiedä, onko syvempää väsymystä vai jännitystä. Kaikkemme yritettiin saada hyppyä normaalille tasolle, Kukkonen sanoi.

Huhtikuussa 39 vuotta täyttävä Hannu Manninen kilpaili joukkuekisassa huonovointisena.

- Hannun kanssa on ollut kunnia saada tehdä töitä näiden vuosien ajan. Jos ajatellaan, vaikka lätkäjoukkuetta, niin jokainen lätkävalmentaja ymmärtää, kun saa playoffeihin tuollaisen kokeneen pelaajan, joka tuo rauhallisuutta ja menestyskulttuuria joukkueeseen. Hannu pystyi rauhoittamaan urheilijoita ja kertomaan juttuja vanhoilta hyviltä ajoilta, arvioi Kukkonen Mannisesta.

- Olen tyytyväinen Hannun ensimmäiseen kilpailuun. Tänään tehtiin tunti ja 45 minuuttia päätös, kilpaileeko Hannu tänään ollenkaan. Hannun olo oli niin huono aamulla. Kipeänä veti hienon tuloksen, Kukkonen jatkoi.

Olympiavoittaja Manninen palasi tositoimiin pari vuotta sitten. Negatiivistakin palautetta on tullut.

- Pieni joukko puhuu aina siitä, minkä takia tuommoisia Janne Ahosia ja Hannu Mannisia täällä on. Minun mielestäni on ikärasismia puhua niin. Miksi ihminen ei voi tavoitella omia unelmiaan? Minkä takia ihminen ei voi tehdä sitä, missä hän on hyvä ja mistä hän nauttii. Kun ottaa huomioon, mitä hän on sanonut. Mitkä hänen prioriteettinsa on, Kukkonen jyrähti epäilijöille.

- Mieletön urheilija, mieletön ihminen. Olen ylpeä siitä, että olen saanut Hannun tähän joukkueeseen, jatkoi Kukkonen Mannisesta.

Kukkonen haluaa jatkaa yhdistetyn päävalmentajana Pekingin 2022 olympialaisiin saakka.

- Tää on hieno porukka. Todella ammattimainen joukkue, miten pojat suhtautuu huippu-urheiluun. Me ei selitellä, vaan puhutaan asiat suoraan. Tuntuu, että ollaan vähän liian huippu-urheilijoita. Pitää vähän tulla taaksepäin. Olla enemmän rokkistarameiningillä täällä ja armollisempia itselleen. Sitten se tulos lähtee tulemaan.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang