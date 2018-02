Mari Laukkanen itki haastattelussa: "Tunnen häpeää"

Ampumahiihtäjä Mari Laukkasta ei voi syyttää ainakaan selittelyistä tai tekopirteydestä. Kun Suomi oli päätynyt ampumahiihtoviestissä sijalle 15, paljolti Laukkasen epäonnistuneen ammunnan takia, saivat toimittajat haastatella itkuista Laukkasta, joka ruoski itseään kovin sanoin.

- Sanoin jossain vaiheessa, että mulle saa olla vihainen ja minun suorituksiin saa olla pettynyt. Se kuuluu urheiluun ja se on myös kestettävä, kun tähän on lähtenyt. Minulla on ollut paljon hienoja ihmisiä tukemassa. Nyt on se paikka, että minun pitää ihan itse itseni nostaa tästä, Laukkanen tilitti,

Laukkanen ilmoitti tuntevansa häpeää.

- En suostu katumaan, että olen yrittänyt. Urheilijan kovin tunne, jota se kantaa tällaisessa tilanteessa on se häpeä. Se on turha tunne, mutta se on tunne, josta on päästävä yli. Minun urani aikana se on ollut monesti käsittelyssä. Nyt on paikka elää sen kanssa tai mennä siitä yli. Tai mitä ikinä tästä eteenpäin tapahtuukaan. Kyllä jotakin tapahtuu.

Laukkanen ei sulje pois ajatusta uransa lopettamisesta. Epäonnistumiset ottavat koville.

- Se on aika rankkaa tuntea huonoa oloa semmoisesta asiasta, mistä pitää niin paljon. Sitten siitä huonosta olosta on luovuttava tai siitä aiheuttajasta on luovuttava. Eihän tässä ole järkeä kärsiä näin paljon.

Toimittajat yrittivät lohduttaa Laukkasta sanomalla, että tämä on vain urheilua.

- Niin niin, vastasi Laukkanen itkien.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang