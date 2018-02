Emmi Peltonen horjahti – ”Osaamistasoa parempaankin”

Emmi Peltonen oli Pyeongchangin olympiakisojen taitoluistelussa 20:s. Vapaaohjelma ei sujunut häneltä täydellisesti. Horjahdus verotti pisteitä.

Joka tapauksessa Peltonen oli tyytyväinen.

- Olen tosi iloinen. Sinne tuli virheitä, mutta tunnelma oli upea, ja nautin joka hetkestä. Se yksi lutz harmittaa, koska se on mennyt harjoituksissa kuin vettä vain. Siinä tuli kaatuminen, mutta sellaista se on, Peltonen sanoi.

Peltosen valmentaja Sirkka Kaipio katsoi, että Peltonen sai arvokasta kokemusta.

- Osaamistasoa on parempaankin. Toisaalta, tämä on ollut pitkä tapahtuma. Takana on 14 harjoitusta yli viikon aikana. Untuvikolle jokainen harjoituskin tuntuu kilpailulta, koska tämä tapahtuma on niin arvokas, Kaipio sanoi.

Peltonen oli Suomen ensimmäinen taitoluistelun olympiaedustaja sitten Vancouverin 2010 kisojen. Peltosesta tuli myös kolmannen polven olympiaedustajansa. Hänen isoisänsä Esa Peltonen ja isänsä Ville Peltonen pelasivat olympiakisoissa jääkiekkoa.

Venäjän olympiaurheilijat saavuttivat kaksoisvoiton. Kultamitalin vasta 15-vuotias Alina Zagitova. Jevgenia Medvedeva sai tyytyä hopeaan. Pronssimitalin saavutti Kanadan Kaetlyn Osmond.