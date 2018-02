Nelostila ei ollut häpeä - Suomalaiset tsemppaavat Mika Poutalaa

Mika Poutala oli Pyeongchangin olympiakisojen 1000 metrin pikaluistelussa 16:s. 500 metrin neljännen tilan jälkeen hänen paukkunsa eivät enää riittäneet.

- Ei tuntunut hyvältä. Jotenkin se fokus oli täysin tohon maanantaihin. Kankeaa ja tyhjää oli, eikä saanut täysillä tankkausta. En tiedä, oliko henkinen vai fyysinen. 600 metrin kohdalla oli jo sellainen fiilis, ettei tässä ole mitään annettavaa, Poutala sanoi luistelustaan.

Poutala odotti tonnilta parempaa.

- Kyllä halusin uskoa loppuun asti, että mahdollisuuksia on. Kuitenkin pikaluistelukin on vähän sellainen kysymysmerkki.

Kisoista jäi Poutalalle hyvä maku.

- Päällimmäisenä maanantain onnistuminen on mielessä. Se oli aivan huikea suoritus. En olisi kyllä yhtään paremmin pystynyt luistelemaan. Tajusin jälkikäteen, että se oli mun ennätys merenpinnan tasolla luistelluissa halleissa. Olen niin tyytyväinen siihen.

Poutala julkaisi videonkin, jossa kertoi pettymyksestään mitalin täpärästä häviämisestä.

- Toki harmittaa, koska olisin halunnut mitaleilla olla. Julkaisin videon, jonka 100 000 ihmistä on katsonut Suomessa, Poutala kertoi.

- Kun suomalainen urheilija epäonnistuu, sataa kuraa niskaan. Ei varmaan kukaan ole antanut minulle negatiivista palautetta. Olen kokenut ihan toisin päin. Kyllä ihmiset ovat eläneet niin mukana ja kantaneet sitä omaa pettymystään. Ovat vaan rohkaisseet ja työntäneet eteenpäin, Poutala jatkoi.

Suomalaisille Poutala kertoi nöyrät kiitoksensa.

- On ollut mahtava nähdä, miten ihmiset välittää, vaikka tää onkin vain urheilua. Siellä tosi monet ihmiset ovat olleet pettyneempiä kuin itse olen. Tuntuu käsittämättömältä. On ollut niin upeat pari viimeistä päivää.

- Olisin toivonut, että olisin voinut antaa tänään parempaa Suomen kansalle. Mutta ei ollut mun päiväni kyllä, Poutala jatkoi.

Erityisen paljon kehuja videostaan Poutala on saanut opettajilta.

- Tosi paljon opettajia on laittanut palautetta. Kertoneet, että aikovat näyttää videota oppilaille. Se on pysäyttänyt, koska nimenomaan haluaisin rohkaista suomalaisia lapsia ja nuoria toteuttamaan omia unelmiaan ja luottamaan omaan itseensä.

Poutala kertoi, ettei sinänsä tunne paineita kisan aikana, kun suomalaiset toivovat menestystä.

- Ei kisan aikana mieti, että luistelisi Suomen kansalle, koska on niin keskittynyt omaan juttuunsa. Mutta kisan jälkeen tulee ajateltua. Ei vitsi, siistiä on, että pystyn antamaan jotain suomalaisille, ja jos ei onnistu, tuntuu pettäneensä suomalaiset. En ole kokenut kuitenkaan paineita.

Jatkuuko Poutalan ura Pekingiin 2022?

-Toivottavasti voin olla mukana, mutta en välttämättä luistelijana. Voin mä sanoa, että mahdollisesti oli viimeinen olympiastartti, mutta ei välttämättä olekaan. En ole päätöstäni tehnyt. Tällä kaudella on vielä pari kilpailua edessä, hän sanoi.

Upean uran tehnyt pikaluistelija Pekka Koskela nähtiin perjantaina tositoimissa viimeistä kertaa kilpailumielessä. Koskela oli 1000 metrin kisassa viimeinen eli 36:s.

- Haikeat fiilikset. Toisaalta energisoivaa meininkiä. Kyllä mulla kyyneleet valuivat poskia pitkin, kun tulin rappusia alas, Koskela kommentoi liikuttuneena.

Koskela luisteli maailman huipputasolla 15 vuoden ajan.

- Kavereita jään kaipaamaan. Sanotaan, että on korulause, että urheiluympyröissä kaikki ovat suvaitsevaisia. Mutta niin se vaan on. Jokainen saa olla, millainen haluaa olla. Kun mennään jäälle, on sydän avoinna jokaiselle kilpakumppanille, hän toteaa.

On tietysti asia, jota Koskela ei jää kaipaamaan. Onhan olympiaurheilijan elämä rankkaa.

- Kun aamulla ajaa yksin neljän aikaan junalle ja tyttö on just syntynyt ja leiri on päällä. Sitä hetkeä en jää kaipaamaan. Lokakuussa piti lähteä karsintakisoihin ja edellisenä päivänä syntyi meidän tyttö, Koskela muistelee viime lokakuuta, jolloin joutui lähtemään vastasyntyneen lapsensa luota, kun olympiakausi velvoitti.

Koskela aikoo urheilla toki kuntoilumielessä.

- Jos olen luistimilla, toivon vetävänä kurvia myös oikealle enkä vasemmalle. Lenkkeilen niin, etten mieti, paljonko on syke ja paljonko laitan päiväkirjaan.

Koskela kertoo urheilu-uran kehittäneen häntä ihmisenä.

- Olen säilynyt nälkäisenä elämää kohtaan. Eteenpäin meneminen on se juttu tässä hommassa.

Koskela toivoo myös auttaneensa suomalaista huippu-urheilua.

- Meillä on paljon hyvää ja meillä on parannettavia osa-alueita. Olen yrittänyt esimerkilläni viedä sitä oikeaan suuntaan.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang