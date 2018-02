Saksalainen ihme jäällä – Kanadakin kaatui

Pyeongchangin olympiajääkiekkoturnauksessa nähtiin superyllätys, kun Saksa raivasi tiensä finaaliin. Voitettuaan aiemmissa pudotuspeleissään Sveitsin ja Ruotsin jatkoajalla, voitti Saksa välierissä Kanadan varsinaisella peliajalla 4-3.

Saksa oli johtanut ottelua 4-1. Kanadan kolmannen erän kova kiri ei riittänyt.

- 100 prosenttisen varmasti suurin hetkeni jääkiekossa, hehkutti seuratasolla Adler Mannheimissa pelaava hyökkääjä Markus Kink Sport Contentille.

Yhdysvallat voitti 1980 olympiakisoissa Neuvostoliiton 4-3. Kink vertaa Saksan voittoa Kanadasta siihen otteluun.

- Voimme kutsua tätä Saksan jääkiekkoihmeeksi. Wunder auf dem Eis, Kink naurahti.

Kink toivoo, että olympiakisojen finaalipaikka tuo Saksan jääkiekon nostetta.

- Toivon, että tämä luo ison mahdollisuuden Saksan jääkiekolle. Yritämme näyttää, että saksalaisetkin voivat pärjätä jääkiekossa, ja että se on hyvä harrastus lapsille.

Loppuottelussa sunnuntaina Saksa kohtaa Venäjän olympiaurheilijat.

- Venäjä on suosikki. He ovat osoittaneet, miten hyviä ja dominoivia he ovat. Huomenna täytyy palautella tätä kovaa peliä. Katsotaan, onko meillä mahdollisuuksia Venäjää vastaan, Kink arvioi.

Saksaa vastassa ovat muun muassa Ilja Kovaltshuk ja Pavel Datsjuk. Onko Saksalla mitään mahdollisuuksia?

- Mitä luulisit? Meillä on kova haaste, mutta yhdestä pelistä on kiinni ja jokaisella on mahdollisuus. Osoitimme se viimeisessä kolmessa pelissämme, Kink kommentoi.

Kanadalla ei ole mukana Pyeongchangin olympiajääkiekossa NHL-tähtiä, mutta tappio välieräottelussa Saksalle oli silti jättiyllätys.

- Voisinpa selittää, mitä tapahtui. Turhauttava peli meille. Ote oli heillä kahdessa ensimmäisessä erässä, mikä oli meille outoa. Saivat paljon kiekkoja haltuunsa ja käyttivät paikkansa, kommentoi Kanadan kokenut puolustaja Chris Lee ottelua.

Kanada nousi kolmannessa erässä 1-4 -tilanteesta maalin päähän.

- Taistelimme kolmannessa erässä, mutta emme pelanneet hyvin kahdessa ensimmäisessä erässä. Se ratkaisi, Lee arvioi.

Saksan puolustustaistelu tuotti tulosta.

- Saksalaiset blokkasivat laukauksia uhrautuvasti. Teimme kaikkemme, mutta se ei riittänyt, Lee sanoi.

Kanada myös jäähyili onnensa ohi. Gilbert Brule sikaili itsensä suihkuun.

- Harmillista, että niin kävi. Mutta jääkiekossa tunnetaso on korkealla ja kovissa stressitilanteissa käy joskus noin. Olimme paljon boksissa, Lee sanoi kanadalaisten hölmöistä jäähyistä.

Pronssiottelussa lauantaina Kanada kohtaa Tshekin.

- Toivottavasti kaverit pystyvät kokoamaan itsensä. Tulimme tänne hakemaan mitalia. Huomenna on uusi peli, Lee totesi viimeisestä haasteesta.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang