Iivo Niskanen pelasti Suomen olympialaiset – ”Känniministerit” alittivat riman

Pyeongchangin olympiakisoissa Suomi oli ennen lauantaina ohjelmassa ollutta 50 kilometrin hiihtoa saavuttanut neljä pronssimitalia. Mitaleja roppakaupalla kahmineissa Norjassa ja Ruotsissa Suomen surkealle tasolle naureskeltiin, kunnes lauantaina Iivo Niskanen hiihti viidelläkympillä olympiakultaa.

Niskasen kultamitalin myötä Suomen olympiajoukkue voi palata kotiin pää pystyssä. Paljon parjattu joukkueenjohtaja ja huippu-urheilupomo Mika Kojonkoskikin välttänee pahimmat teilaukset sosiaalisessa mediassa.

Niskasen kultamitali on merkittävä moneltakin kantilta. Hiihdon kuninkuusmatkan olympiakultaa suomalainen oli viimeksi voittanut Squaw Valleyssa 1960. Silloin Kalevi Hämäläinen oli ykkönen lähdettyään kisaan matkaan ”enteilevästi” numerolla yksi.

Hämäläisen jälkeen miesten henkilökohtaisilla hiihtomatkoilla olympiakultaa olivat voittaneet ennen Niskasta Eero Mäntyranta ja Mika Myllylä. Hämäläinen kuoli 2005, Myllylä 2011 ja Mäntyranta 2013. Media ei voinut soittaa mieshiihtäjäsankareille ja kysyä, miltä tuntuu saada manttelinperijä.

Myllylän Naganon 30 kilometrin olympiakullastakin ehti vierähtää 20 vuotta.

- Pitkä aika, kun on viimeinen olympiakulta henkilökohtaisella matkalla otettu Suomeen. Nyt tietää, kuinka vaikeaa se on. Toivottavasti seuraavaa ei tarvitse odotella niin kauan, Niskanen sanoi.

Lahden 2001 dopingskandaalin myötä elämässään syöksykierteeseen ajautunut Myllylä on Niskasen esikuva.

- Tietenkin Mika Myllylä on ollut oma idoli, jos yksittäinen nimi nostetaan. Paljon on menestyneitä hiihtoikoineita kauemmaltakin ajalta, mutta Myllylä on tuoreimmissa muistikuvissa. Oma hiihtokuninkuustitteli menee sille, Niskanen sanoi.

Suomalaisen hiihdon maine katsottiin palautetuksi viime vuonna Lahden MM-kisoissa, kun saaliiksi tuli viisi mitalia. Pyeongchangista hiihdon tilillä on ennen kisat päättävää naisten 30 kilometrin hiihtoa kolme mitalia eli enemmän kuin muista lajeista yhteensä.

Suomessa Niskasen kultamitalia on iloittu. Valitettavasti politiikan edustajat ovat tuoneet urheiluun tarpeetonta kännikeskustelua.

Sotshissa 2014 silloinen urheiluministeri Paavo Arhinmäki alitti riman sammumalla Leijonien pronssijuhlassa. Säälittävä tapaus nostettiin esille Pyeongchangissa lauantaina, kun nykyinen urheiluasioista vastaava ministeri Sampo Terho ilmoitti tekevänsä ”arhinmäet”, jos Niskanen voittaa kultaa.

Arhinmäki ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että Terho on pettänyt aiemmat lupauksensa ja tuskin pitää lupaustaan tälläkään kerralla. Terho viestitti Arhinmäelle sen jälkeen kuvalla, jossa esiintyi kaljatuoppi kädessään.

Hiihdon maine on palautettu. Arhinmäen Sotshin sekoilujen jälkeen politiikan mainetta ei valitettavasti palautettu Pyeongchangissa. Entinen ja nykyinen ministeri yrittävät hiihtomenestyksen ja lähinnä myötähäpeää herättävän kännikeskustelun varjolla kalastella ääniä.

Olympiavoittaja Myllylä yritti Lahden dopingkärynsä jälkeen helpottaa oloaan alkoholilla. Seuraukset olivat traagiset.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang