Krista Pärmäkoski hämmästeli mitalisaalistaan - Itävaltalainen eksymistään

Suomalaisviikonloppu Pyeongchangin olympialaisissa oli riemukas. Lauantaina Iivo Niskanen hiihti 50 kilometrillä olympiakultaa ja sunnuntaina Krista Pärmäkoski hiihti 30 kilometrillä olympiahpopeaa.

Pärmäkoski voitti Pyeongchangissa hopeansa lisäksi kaksi pronssimitalia. Hän voitti puolet Suomen joukkueen mitaleista.

- En olisi uskonut. Kolme henkilökohtaista mitalia. Tavoitteena oli saavuttaa yksi ja nyt mä saavutin niitä kolme, Pärmäkoski hehkutti.

Marit Björgen voitti 30 kilometriä ylivoimaisesti. Pärmäkosken mukaan Björgen karkasi odotettua aikaisemmin.

- Ehkä tietynlaisena yllätyksenä se tuli. Uuudestaan stadionille tullessa ero oli kasvanut siinä vaiheessa. Mietin, että nyt ei voi taistella voitosta, vaan pitää taistella hopeasta.

Oman mausteensa kisaan toi hopeataistossa ollut Itävallan Teresa Stadlober. Hän eksyi väärälle radalle.

- Menin väärään suuntaan, enkä tiedä miksi. Olen hyvin pettynyt ja surullinen, koska päiväni oli virheeseen asti hyvä. Tiesin olevan hyvässä kunnossa ja sukset olivat hyvät, Stadlober sanoi.

Stadlober hymyili haastattelussa, vaikka oli tyrinyt pahasti.

- Ajattelin voivani taistella mitalista. En tiedä, miksi menin väärälle reitille, hän sanoi.

Hän ei halunnut spekuloida, olisiko hopeamitali ollut mahdollinen.

- Mahdollinen ehkä, mutta kisa on ohi. Jos haluaa voittaa mitalin, on hiihdettävä oikealla ladulla, Stadlober totesi.

Pärmäkosken mukaan ladut oli merkitty hieman epäselvästi, mutta ei kuitenkaan liian epätarkasti.

- Laskussa oli vain tupsuja, ei niitä merkkejä. Hiihdettiin kuitenkin sisälatua ylös ja hän hiihti tosi paljon oikealle. Selvästi joku ajatuskatkos hänelle tuli, Krista sanoi.

Kolme mitalia oli enemmän kuin Pärmäkoski odotti.

- Olisin ollut tyytyväinen yhteen henkilökohtaiseen mitaliin. Olisin tietenkin halunnut viesteissäkin sitä mitalia ja varmasti muutkin tytöt, mutta siellä oli tällä kerralla parempia joukkueita. En pistä pahitteeksi, että tuli kolme henkilökohtaista mitalia.

Pärmäkoski hiihti Pyeongchangissa kaikki kuusi matkaa.

- Ennakkoon olin asettanut itselleni, että 30 kilometriä saattaisi olla mun paras matka. Tätä kisaa jännitinkin kaikista eniten. Valmentajan kanssa mietittiin, että päämatkana olisi 30 kilometriä, niin se fokus säilyy.

Pärmäkoski, 27, antaa ymmärtää, että ura jatkuu seuraaviinkin olympialaisiin, jotka järjestetään Pekingissä 2022.

- Tietyllä tapaa Peking on päätavoite joo. En ole kuitenkaan miettynyt, kun neljän vuoden sykleissä on menty. Tätä kautta on mietitty ja ensi vuonna on arvokisat tulossa. Keväällä lähdetään taas rakentamaan sitä neljän vuoden sykliä.

Teksti: Otto Palojärvi, Pyeongchang