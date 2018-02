Miehet tykkäävät eniten Kimi Räikkösestä – Naiset Kaisa Mäkäräisestä

Sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insight on jälleen tutkinut suomalaisten kiinnostusta urheiluun sekä selvittänyt, ketkä ovat suomalaisten seuratuimpia suomalaisurheilijoita.

Aikuisväestön eli 18 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien seuratuin tai fanitetuin urheilija on viime vuosien tapaan ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen. Formulatähti Kimi Räikkönen ja hiihdon olympiamitalisti Krista Pärmäkoski valloittavat seuraavat sijat.

Naisten mielestä kolme suosituinta urheilijaa ovat Kaisa Mäkäräinen, Krista Pärmäkoski ja lumilautailija Enni Rukajärvi.

Miesten mielestä Kimi Räikkönen on suosituin. Kaisa Mäkäräinen on miesten listalla sijalla kaksi. Formulakuski Valtteri Bottas on listalla kolmantena.

Nuoremmilla on eri suosikkeja kuin vanhemmilla. Kärkisijan 18-29 -vuotiaissa nappaa Räikkönen. Toisena on jääkiekkoilija Patrik Laine ja kolmantena jääkiekkoilija Mikael Granlund.

Kiinnostavimmat urheilulajit suomalaisten mielestä ovat edelleen jääkiekko, yleisurheilu, hiihto, ampumahiihto sekä Formula 1.

Vuosittaisessa urheilu- ja kulttuurimaailmaa syväluotaavassa tutkimuksessa haastateltiin 12.2–27.2.2018 välisenä aikana 2114 vähintään 18 vuotta täyttäneitä suomalaisia nettipaneelin kautta.

Otos vastaa iän, sukupuolen ja asuinalueiden osalta Suomen väestörakennetta.

Suomalaisten seuratuimmat/ fanitetuimmat urheilijat:

1. Kaisa Mäkäräinen, Ampumahiihto

2. Kimi Räikkönen, Formula 1

3. Krista Pärmäkoski, Hiihto

4. Enni Rukajärvi, Lumilautailu

5. Tero Pitkämäki, Keihäänheitto

6. Valtteri Bottas, Formula 1

7. Iivo Niskanen, Hiihto

8. Patrik Laine, Jääkiekko

9. Leo-Pekka Tähti, Ratakelaus

10. Mikael Granlund, Jääkiekko