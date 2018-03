Teemu Ramstedt kaatoi HIFKn: "Kyllä tässä on omat tunteensa"

Lukko kävi keskiviikkona hakemassa 1-0-jatkoaikavoiton HIFK:sta jääkiekon SM-liigassa. Lukon ratkaisijaksi nousi jatkoajalla helsinkiläisille tuttu mies, Teemu Ramstedt.

Ramstedt oli melko näkymätön koko pelin ajan, mutta kun paikka tuli ratkaista, oli Ramstedtin ratkaisu jäänviileä. Kiekko rystyltä kattoon läpiajosta.

- No, kolmella kolmea vastaan käy usein noin, kun toinen joukkue hyökkää, että voi kääntyä nopeastikin toiseen suuntaan. Nyt pomppasi hyvin siinä ja pääsin karkuun. Noin se usein menee jatkoajalla, että yksi pomppu voi tuoda heti tilanteen, Ramstedt näki ottelun ratkaisun.

Keskiviikon ottelu oli vaisu. Varsinainen peliaika päättyi tasalukemiin 0-0, joka yleensä kertoo paljon.

- Aika tiukka peli se oli. Ei siinä varmaan ihan hirveästi maalipaikoilla juhlittu puolin, eikä toisin. Ei tässä varmaan kovin montaa maalia olisi joka tapauksessa tullut, vaikka olisi tuuriakin ollut enemmän. Yhden pompun peli. Ei voi sanoa, että kumpikaan olisi ollut selvästi parempi tänään, Ramstedt kertasi ottelun tapahtumia.

Ramstedt on HIFK:n oma kasvatti. Taiturimainen hyökkääjä sanoo suoraan, ettei keskiviikon ottelu ja paluu Nordikselle ollut hänelle vain yksi runkosarjan ottelu muiden joukossa.

- No, ei ollut. Kyllä tässä on omat tunteensa, kun tänne tulee. Ei sitä koskaan tiedä, vaikka tämä oli viimeinen peli tässä hallissa. Kyllä mä sillä mielellä peliin lähdin, että nautin joka hetkestä. Ei sitä kuitenkaan koskaan tiedä. Tässä hallissa on aina hienoa pelata, Ramstedt myönsi.

Ramstedt kävi ottelun jälkeen pitkän ja tunteikkaan keskustelun HIFK-kapteeni Lennart Petrellin kanssa.

- Meillä on pitkä yhteinen historia. Olemme kesäisin harjoitellut paljon yhdessä ja olemme muutenkin paljon yhteyksissä. Kehuin siinä hänen hyvää taklaustaan pelissä. Ajoi aika hyvin pystyyn. Lennua vastaan on aina kiva pelata, sillä hyviä ja puhtaita niittejä tulee aina. Sillä tavalla pysyy hyvin itsekin hereillä, Ramstedt kertoi.

Ramstedt ei ollut kuitenkaan HIFK-pelaajien tähtäimessä sen enempää. Näin hän ainakin itse asian koki.

- Ei nyt mitenkään ihmeemmin. Mun mielestä oli ihan rehtiä peliä.

Lukolle keskiviikon voitto oli arvokas. Seura taistelee vielä ainakin teoriassa suorasta pudotuspelipaikasta.

- Onhan meillä vielä paljon tekemistä. Sijoitus ei ole tietenkään sitä, mitä me toivottaisiin. Mahdollista on kuitenkin vielä nousta ja ottaa mahdollisimman hyvä sijoitus. Se on kuitenkin se juttu tässä. Kaikki on vielä kuitenkin tavallaan täysin auki. Systeemi antaa meille sen mahdollisuuden. Kyllä meillä on vielä paljon potentiaalia käyttämättä, vaikka heikosti pelattiinkin ennen taukoa. Ehkä tämä HIFK-voitto antaa sitten uskoa, Ramstedt linjasi.

HIFK on sarjassa viidentenä ja Lukko kahdeksantena.

Teksti: Ville Hirvonen (@hirvonenville), Helsingin jäähalli