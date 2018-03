HIFK voitti Kärpät: ”Pystymme kaatamaan ihan kenet vain”

Jääkiekon Liigan runkosarjan voiton jo varmistanut Oulun Kärpät taipui perjantaina Helsingissä. Kotijoukkue HIFK nousi ottelussa 0-2-tappioasemasta tasoihin päätöserässä ja voitti jatkoajalla 3-2.

HIFK:n yksi hahmoista oli laitahyökkääjä Joonas Rask, joka teki HIFK:n upean 2-2-tasoitusmaalin päätöserässä. Pelikello näytti aikaa 58.52, kun Rask sai hyvän syötön Miro Heiskaselta ja liukui toinen polvi jäässä kohti maalia. Ei mikään helpoin mahdollinen asento, mutta niin vain Rask nosti kiekon yläkulmaan ohi Jussi Rynnäksen.

- Hessu (Miro Heiskanen) antoi siinä hyvän syötön ja sain kiekon luistimella haltuun. Vippasin siitä sitten kiekon olkapään yli maaliin. Vastustajan maalivahti taisi vähän ylipelata sen tilanteen, kun se kiekko jäi luistimeen. Sinne tuli sitten pieni tila, Rask kertasi osumaansa Sport Contentille.

HIFK:n ja Kärppien peli oli hyvää viihdettä. Joukkueen väänsivät tasaisesti ja tunnetta löytyi. Lopulta HIFK sai myös maaleja viimein aikaiseksi kilauteltuaan pitkin iltaa Kärppä-maalin tolppia.

- Hyvät fiilikset jäi tästä lopusta. Hieno nousu meiltä ja voitto jatkoajalla. Mun mielestä me pelattiin oikeastaan koko peli ihan hyvin. Toisessa erässä tuli vähän pientä notkahdusta, kun aloimme sekoilemaan. Vastustajalla on myös huippuluokan ylivoima, joten jäähyjä otimme liikaa. Muuten oli hyvää jääkiekkoa, Rask kertasi ottelua.

HIFK:n maalinteko oli vaikeaa pitkän aikaa. Perjantainakin se näytti aluksi siltä, mutta lopulta joukkue sai jyvän kohdalleen. Kolme maalia kärkijoukkueen nuottaan on jo meriitti sinällään.

- Totta kai se tuo itseluottamusta. Edellisessä pelissä oli paljon paikkoja, kuten myös tänään oli alussa paljon paikkoja. Se on aina monen tekijän summa, miksei ne kiekot mene maaliin. Onni pitää ansaita ja tänään me ansaitsimme sen, Rask kertoi.

HIFK teki perjantaina tempun, mihin se ei ollut vielä pystynyt aiemmin tällä kaudella. Kärpät oli viimeinen joukkue, jota HIFK ei ollut vielä ennen perjantai-iltaa kaatanut Liigassa. Kärkijoukkueen kaataminen antaa uskoa tulevaan.

- Onhan meillä niin kova nippu täällä kasassa, että me pystymme kaatamaan ihan kenet vain. Kyllä tämä tuo itseluottamusta ja uskoa. Me ollaan pelattu pari hyvää peliä jo heitä vastaan ja pari kertaa menty jatkoajalle. Nyt pystyttiin sitten myös voittamaan. Toki tuo jatkoaika on aina vähän sattumastakin kiinni, Rask linjasi.

HIFK on sarjassa viidentenä. Eroa nelostilaan ja puolivälierien kotietuun on seitsemän pistettä, kun jäljellä HIFK:lla on vain neljä ottelua. Haaste vaikuttaa kovalta.

TPS voitti perjantaina Jyväskylässä JYPin 3-2 ja on lähellä Liigan runkosarjan kakkostilaa. JYP ja Tappara ovat jääneet TPS:stä viisi pistettä. TPS:llä ja JYPillä on jäljellä kolme ja Tapparalla neljä ottelua.

Tappara voitti NHL:stä kesken kauden lähteneen Henrik Haapalan paluuottelussa Ilveksen voittolaukauskisan päätteeksi 3-2. Haapala teki ottelussa maalin ja ratkaisi myös rankkarikisan.

Ilves on jäänyt pudotuspeliviivasta neljä pistettä. Pelaamatta Ilveksellä on kolme ottelua.