Jokerit menetti kotiedun – Tehottomuus kostautui armotta

Helsingin Hartwall-areenalla yleisölle tarjottiin lauantaina viihdettä koko rahan edestä, kun Jokerit ja HK Sotshi aloittivat urakkansa KHL:n pudotuspeleissä. Ratkaisu nähtiin vasta toisessa jatkoerässä, jossa Sotshi ratkaisi voittonsa pelin päätyttyä vieraiden eduksi 3-2.

Jokerit loi kyllä enemmän maalipaikkoja, mutta YLE:n takavuosien selostajapersoonalta Bubi Walleniukselta tuttu viisaushan kertoo, että maalit ratkaisevat.

- Olimme ensimmäisten minuuttien aikana vähän epävarmoja, mutta sen jälkeen olimme parempi joukkue. Varsinkin ensimmäisessä jatkoerässä dominoimme, mutta emme saaneet maalia. Yleisesti ottaen pelasimme riittävän hyvin voittaaksemme, mutta nyt täytyy vain pysyä positiivisina, jotta voittaisimme huomenna, kommentoi Jokerien kapteeni Peter Regin.

Tehottomuus harmitti Reginiä.

- Jatkoerässä loimme paikkoja ja liikutimme kiekkoa kiitettävästi. Heidän maalivahtinsa oli tietysti hyvä ja otti isoja torjuntoja.

Jokerit lähti sarjaan suosikkina, mutta vaikeaa sarjaa odotettiin.

- Tiesimme, ettemme voittaisi heitä neljässä ottelussa muutenkaan. Odotimmekin kovaa sarjaa. Pitää varmistaa, että huomenna olemme taas valmiita, Regin totesi.

Jokerien hyökkääjä Jesse Joensuu oli Reginin linjoilla.

- Mun mielestäni tää peli oli sellainen, että me oltaisiin ansaittu voitto, mutta siihen ei saa tuudittautuu. Mutta miettiä jotain peikkoa tai ajatella jotain negatiivisia asioita, minkä takia hävittiin, ei sekään ole asia, totesi Jokerien hyökkääjä Jesse Joensuu.

Joensuu ei ole huolestunut.

- Jos me pystytään pitämään tää taso, niin todennäköisyydet on meidän puolellamme, että me voitetaan tää sarja.

Sotshi on voittanut tällä kaudella Jokerit kaikissa kolmessa ottelussa. Joensuu ei usko sillä olevan vaikutusta Jokerien tilaan.

- Mun tosi vaikea nähdä, että sillä olisi merkitystä. Tietysti he voivat saada siitä voimaa. Mutta jos me pystytään pelaamaan hyvällä tasolla, niin silloin meidän pitää hoitaa tää.

Sarja jatkuu Helsingissä sunnuntaina. Joensuun mukaan otteita on kohennettava.

- En halua olla turhan kriittinen, enkä kehittää mitään kriisiä todellakaan. Mutta meidän pitää tehdä parempi duuni, kun miettii, millaisia ketjuja meillä on. Jos ne pystyy parhaimpaansa ja pystyy liikuttamaan jalkojaan, silloin todennäköisyydet on meidän puolellamme.