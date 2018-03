Ässät varmasti pudotuspeleissä – Pelicansilla vielä jännättävää

Jääkiekon Liigan kymmenestä pudotuspelijoukkueesta yhdeksäs varmistui lauantaina. Ässät voitti Porissa Tapparan 3-0 ja varmisti paikkansa säälipudotuspeleihin.

Ässät on sarjataulukossa yhdeksäntenä. Porilaisten arkkivihollinen, HPK:lle lauantaina 2-3 hävinnyt Rauman Lukko on kahdeksantena, joten mahdollisesti Ässät ja Lukko voisivat kohdata toisensa säälipudotuspeleissä. Se toteutuukin, jos Pelicans ei nouse Ässien tai Lukon edelle.

Pelicans hävisi lauantaina jatkoajalla TPS:lle 5-6. Pelicans oli johtanut ottelua 3-0, 4-2 ja 5-4, mutta Eric Perrin tasoitti toiseksi viimeisellä minuutilla 5-5:een ja Oula Palve viimeisteli jatkoajan ensimmäisellä minuutilla voittomaalin.

Pelicansin pudotuspelipaikka ei vielä ole varmistunut. Pelicans jäisi playoffeista rannalle, jos häviäisi kaksi viimeistä otteluaan, ja HPK tai Ilves voittaisi molemmat ottelunsa.

Ilves tosin antoi lauantaina tasoitusta. Se hävisi Mikkelissä Jukureille 2-5. Omissa käsissä Ilveksen playoff.-mahdollisuudet eivät ole ja viime kauden ylisuoritukset tuskin toistuvat.

KalPa otti 4-3 -voiton JYPistä ja vahvisti asemiaan sarjan kuutospaikalla, joka toisi suoran puolivälieräpaikan. SaiPa on KalPasta jäljessä neljä pistettä, kun molemmilla joukkueilla on jäljellä kaksi peliä. Lauantaina SaiPa voitti KooKoon 4-0.

HIFK voitti Oulussa Kärpät 4-1. HIFK otti toisen voittonsa oululaisista kahden päivän sisällä.

- Vähän erilainen peli oli, mitä eilen. Mutta kyllä tämä vuorokausi oli varmasti antoisa molemmille joukkueille siinä mielessä, että pelattiin kaksi tiukkaa ottelua, kommentoi HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin lauantain pelin lehdistötilaisuudessa,

- Meillä piti tänään kärsivällisyys ja puolustimme aika hyvin ja iskimme sitten tehokkaasti. Toisessa erässä oli kyllä Kärpillä saumoja, mutta me teimme kuitenkin maalit ja päästiin etumatkalla kolmanteen erään, Selin jatkoi.

Kärpät on jo varmistanut runkosarjan voiton. HIFK on sarjassa viidentenä neljän pisteen päässä JYPistä ja Tapparasta, jotka ovat kiinni puolivälierien kotiedusta. HIFK:lla on jäljellä runkosarjasta kolme peliä.