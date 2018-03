Lionel Messille komea tasaluku

Espanjan La Ligassa pelattiin sunnuntaina kärkiottelu, jossa FC Barcelona kohtasi pääkaupungin ykkösjoukkueeksi nousseen Atletico Madridin. Voitolla Atletico olisi noussut kahden pisteen päähän Barcasta, mutta kotijoukkue Barcelona voitti 1-0.

Voittomaalin viimeisteli tuttu mies, Lionel Messi. Maali oli hänelle 600:s, kun kaikki kilpailut lasketaan mukaan. Maalimäärää voi pitää hämmentävänä, koska ikäähän Messillä on vasta 30 vuotta.

Messi teki sunnuntain maalillaan urallaan myös toisenlaista historiaa. Hän teki kolmannessa perättäisessä La Liga-ottelussaan maalin suoraan vapaapotkusta nyt ensi kertaa.

Barcelona johtaa sarjaa kahdeksan pisteen erolla Atletico Madridiin. Pelaamatta kaudesta on 11 kierrosta.

Real Madrid on sarjassa kolmantena voitettuaan lauantaina paikallispelissä Getafen 3-1. Barcelonaan Realilla on matkaa kuitenkin 15 pistettä, joten mestaruuden suhteen Realin tilannetta voi pitää aika toivottomana.

Englannin Valioliigassa mestaruuteen on jyräämässä Manchester City, joka sunnuntaina voitti Bernardo Silvan maalilla Chelsean 1-0. Cityn johto toisena olevaan Liverpooliin on peräti 18 pistettä, kun kaudesta on jäljellä yhdeksän kierrosta.

Mestaruutta puolustavan Chelsean tilanne ei ole häävi. Joukkue on nyt viidentenä Valioliigassa ja eroa neljäntenä olevaan Tottenhamiin on viisi pistettä. Mestareiden liigan paikka uhkaa karata Chelsealta.

Sunnuntain toisessa ottelussa Brighton kaatoi Arsenalin 2-1. Arsenal on sarjassa kuudentena peräti 13 pisteen päässä neljäntenä olevasta Tottenhamista.

Arsenal-fanit hämmästelevät, miksi Arsene Wenger saa yhä jatkaa seuran päävalmentajana. Wengerillä itsellään ei näytä olevan kykyä itsekritiikkiin. Hän ilmoitti tappion jälkeen lehdistötilaisuudessa pitävänsä itseään yhä parhaana miehenä Arsenalin manageriksi.