Artturi Lehkonen antaa NHL-läpimurrostaan kiitosta Ruotsin vuosilleen

Montreal Canadiensin hyökkääjä Artturi Lehkonen pitää suuressa arvossa Ruotsin jääkiekkoliigassa kartuttamaansa kokemusta. Ilman sitä hän ei ehkä pelaisi tänä päivänä NHL-joukkueen ykkösketjussa.

Lehkonen, 22, on kiekkoperheestä. Isä Ismo ja tämän pikkuveli Timo kasvoivat Itä-Helsingin tunnelmallisessa Roihuvuoressa. Ismon ura Jokereissa ei oikein lähtenyt lentoon (Timo puolestaan pelasi maalivahtina ansiokkaan uran) ja mies päätyi valmentajanhommin Turkuun.

”Ika” Lehkosen valmentaessa TPS:n junioreita vuonna 1995 syntyi poika Artturi. TPS:n junnumyllyn, edustusjoukkueen sekä kahden KalPa-vuoden jälkeen Artturi siirtyi kahdeksi kaudeksi SHL:ään, Frölunda Indiansiin.

– Ruotsissa tulin ainakin todella paljon nopeammaksi. Frölundan matseissa piti luistella tosi paljon. Vuodet siellä valmistivat paljon ja hyvin, Lehkonen sanoo nyt Montreal Canadiensin miehenä.

– Frölunda tekee junnujen kanssa erittäin hyvää työtä. Joukkueeseen on vaikea päästä, koska kilpailu on aivan törkeän kovaa. Oikeasti pitää ansaita se paikka. Minullakin ensimmäisenä vuonna jäi peliaika 10–12 minuuttiin matsia kohden.

Frölundassa Lehkonen oli voittamassa sekä Ruotsin että Champions Hockey Leaguen mestaruutta. Tyhjistä katsomoista parhaiten tunnettu CHL on edelleen naurunaihe, mutta JYPin tuore mestaruus saattaa muuttaa käsityksiä.

– Ihan tykkään CHL-peleistäkin. Siistiä pelata muista maista olevia jengejä vastaan. Varsinkin alkukaudesta on hyvä, kun tulee panosta peleihin.

Lehkonen kuuluu taitopelaajien kastiin. Toisaalta hän ei ole erityisen nopea, vahva tai kova laukoja. Ykkösketjun paikassa onkin kyse enemmän vaihtoehtojen vähyydestä kuin Lehkosen absoluuttisesta arvokkuudesta. Nuorimies myöntää tekevänsä työtä paremman tulevaisuuden eteen.

– Vielä aika paljon löytyy kehittämistä, melkein kaikessa. Tällä hetkellä en ole lähelläkään sitä parasta, mitä joskus tulen olemaan, Lehkonen niittasi perjantaina New Yorkissa.

Tulokaskaudellaan 2016–2017 Lehkonen yllätti monet. Hän pelasi lähes täyden kauden (73 ottelua) ja merkkautti 28 tehopistettä. Stanley Cupin pudotuspeleissä hän jatkoi vakuuttavasti tehden kuudessa ottelussa yhteensä neljä pinnaa.

Kuluvaa kautta on hidastanut loukkaantuminen. Se söi pitkän liudan otteluita marras- ja joulukuussa. Kasassa on nyt 13 pistettä kaikkiaan 48 pelistä.

– Mun pelaaminen on sellaista all-round-juttua. Aika paljon yritän olla miettimättä rooliani, pelaan vaan omaa peliä. Yritän olla vahva molemmissa päissä. Hyökkäyksellisesti yritän saada jotain aikaan, ja puolustuksellisesti pyrin olemaan luotettava myös, Lehkonen luonnehtii.

Syksystä 2016 asti ”Arsi” Lehkosen kotikaupunki on ollut Kanadan Montreal, ranskankielisen jääkiekkomaailman napa. Canadiens on yksi NHL:n Original Six -joukkueista ja yksi maailman tunnetuimmista jääkiekkoseuroista.

– Se on siisti mesta pelata jääkiekkoa. Siellä on erityisiä paineita, mutta se kuuluu asiaan suuressa jääkiekkokaupungissa. Tuntuu hienolta, jos pelit menevät hyvin. Mutta jos menee huonosti, on aika paljon vaikeampaa.

– Mutta ranskankieli ei suju yhtään!

Kahden ensimmäisen NHL-kautensa aikana Lehkonen on pelannut 121 ottelua ja tehnyt niissä yhteensä 41 tehopistettä. Stanley Cupin pudotuspeleistä löytyy kokemusta kuuden ottelun ja neljän tehopisteen verran.

Perjantaina Lehkosen edustama Montreal Canadiens voitti Brooklynissä New York Islandersin 6-3. Canadiens ei yllä pudotuspeleihin.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York