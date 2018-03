Mika Poutalan mitali oli jälleen lähellä

Mika Poutala sijoittui viidenneksi pikaluistelun sprinttereiden MM-kilpailujen yhteispisteissä Kiinan Changchunissa. Poutala oli näin jo peräti seitsemännen kerran urallaan sprinttereiden MM-kisoissa kuuden parhaan joukossa.

MM-mitali on Poutalalta kuitenkin saavuttamatta. Sprinttereiden MM-kisoissa Poutala on parhaimmillaan ollut neljäs Calgaryssä 2014. Kaksi kertaa hän on ollut viides ja neljä kertaa kuudes.

Poutalan matkakohtaiset sijoitukset olivat Kiinan MM-viikonloppuna viides, kuudes, viides ja viides.

- Viisisataset eivät toimineet niin hyvin kuin oletin, Poutala noitui Suomen Luisteluliiton tiedotteessa.

Poutala ei ollut suorituksiinsa täysin tyytyväinen.

- Jotain jää uupumaan, en osaa sanoa mitä. Tänään startti ei ollut toivottu. Tonnit olivat omalle tasolle nähden tosi hyvää työtä. Ihan rehellisesti sanottuna tasoni ei vain riittänyt mitalille. Totta kai haluaisi uskoa venymiseen, ei ollut tänä viikonloppuna mahdollista. Taso oli kova.

Poutalan kausi jatkuu vielä.

- Nyt viikko Suomessa ja sitten maailmancupin finaalit (Minsk 17.-18.3.). Pidetään kuntoa yllä ja toivottavasti saadaan hyvät kisat vielä aikaiseksi ja siitä on hyvä lähteä miettimään jatkoa, Poutala päätti.

Pyeongchangin olympiakisoissa Poutala luisteli 500 metrillä neljänneksi. Hän hävisi pronssimitalin kolmella sadasosalla.

Vancouverin 2010 olympiakisoissa Poutala oli 500 metrillä viides. Silloin kisassa oli kaksi kierrosta ja Poutala oli ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä. Nykysäännöillä hän olisi voittanut siis kultaa.

Poutala on Pekka Koskelan ohella modernien aikojen ylivoimaisesti paras suomalainen pikaluistelija. Heidän saavutuksensa voi arvostaa korkealle jo siinäkin mielessä, että Suomessa ei ole edes pikaluisteluhallia.

Koskela lopettaa uransa tähän kauteen. Kanadassa viime vuodet harjoitellut Poutala ei ole jatkopäätöstään vielä tehnyt.

Miesten maailmanmestariksi Kiinassa luisteli Norjan 500 metrin olympiavoittaja ja 1000 metrin olympiahopeamies Håvard Lorentzen pistein 139,360. Lorentzen voitti kolme ensimmäistä starttia ja oli viimeisellä tonnilla neljäs.

Hopeaa otti Hollannin Kjeld Nuis. Pronssia vei toinen hollantilaisluistelija Kai Verbj.