Minnesota vaihtui kasinokaupunkiin: "Kyllä Vegas tuntuu jo kodilta"

Erik Haula, 26, pelaa elämänsä parasta jääkiekkoa. Vaikka työnantaja on NHL:n uusin seura Vegas Golden Knights, Minnesotalla on tärkeä paikka miehen sydämessä.

Kasinokeidas Las Vegasiin Haula päätyi, kun uusi seura otti pelaajan vahvuuteensa viimekesäisessä ns. laajennusdraftissa.

– Joo, kyllä Vegas tuntuu jo kodilta. Tosi kiva paikka, olen kyllä viihtynyt tosi hyvin. Sieltä löytyy kaikennäköistä, ei tylsiä päiviä ole, Haula kertoo.

– Jääkiekkokulttuuri todellakin näkyy siellä. Saatiin juuri kaksi uutta kaveria (hyökkääjät Tomas Tatar ja Ryan Reaves), ja hekin sanoivat, että Vegas on yksi heidän lempipaikoistaan pelata. Tosi hyvä fiilis kaupungissa. Uskon, että kaikki muutkin joukkueet tykkää tulla pelaamaan sinne.

Minnesotassa Haula aloitti jo 19-vuotiaana, yliopistoliigassa. Kolmen college-kauden jälkeen NHL-ura alkoi Minnesota Wildissa.

– Minnesota on mun koti. Kesäisin asun ja harjoittelen siellä, minulla on siellä edelleen asunto. Kolme kotia minulla on niin sanotusti. Suomi-koti ja sitten pari täällä lisää, porilaistaustainen Haula virnistää.

Porin Ässien edustusjoukkueessa Haula ei ole koskaan pelannut liigaa. Hän lähti maailmalle jo 17-vuotiaana. Ensimmäiset pysähdyspaikat olivat junioriliigat USHS ja USHL.

– Vanhempien ja muiden tukijoiden avustuksella se onnistui. Se oli urallani siinä kohtaa järkevä ratkaisu kehittymisen kannalta. En ollut valmis hyppäämään liigaan 17-vuotiaana niin kuin jotkut muut olivat. Minulle sitä mahdollisuutta ei näkynyt.

– Haettiin sitten uralle vähän eri reittiä. En kyllä vaihtaisi mihinkään, niin mahtava ”journey” tämä on ollut.

Tänä päivänä Haula pelaa vastuullisessa roolissa Vegas Golden Knightsin tasokkaassa NHL-joukkueessa. Jääaikaa tulee niin yli- kuin alivoimassa. Sunnuntaina Vegas kävi voittamassa New Jersey Devilsin 3-2. Käynti New Jerseyn Newarkissa avasi

Vegasin viiden ottelun mittaisen vierasputken. Täysi pistepotti tuli hyvään saumaan, sillä alla oli kolme perättäistä tappiota.

– Aina on hyvä aloittaa vieraskiertue voitolla. Tosi vauhdikas peli oli tänään. Molemmilla joukkueilla löytyy hyviä luistelijoita. Varsinkin ensimmäisessä erässä mentiin päästä päähän vauhdilla. Kaikki eväät jäivät kyllä kaukaloon. Tärkeä voitto.

Syksyisestä loukkaantumisestaan hyvin toipunut ykkösmaalivahti Marc-Andre Fleury pelasi jälleen oivallisesti Vegasin veräjällä. Hyvin pelasi myös Tomas Tatar, joka saapui Detroit Red Wingsistä juuri ennen siirtotakarajaa.

– Olen sanonut sitä jatkuvasti, mutta Fleury antaa meille joka ilta mahdollisuuden voittaa. Tänäänkin hän esitti todella hyviä torjuntoja. Tomas, kuten kaikki muutkin, kantoivat kortensa kekoon.

– Joukkuepeli on meidän paras vahvuutemme. Jos koko jengi ei ole mukana, harvoin voitetaan. Vielä on kautta paljon jäljellä. Itsekin olen saanut vastuuta ja sitä myötä onnistumisia. Toivottavasti pystyn jatkamaan vahvasti loppuun asti, Haula virkkoi.

Vaikka kuluvalla kaudella takana on vasta 60 ottelua, Haulan piste-ennätys on mennyt komeasti uusiksi. Lukemat ovat nyt 23+22=45. Suomalaisista vain Patrik Laine ja Aleksander Barkov ovat tehneet enemmän maaleja.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Newark, New Jersey