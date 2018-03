Paris Saint-Germain jälleen laulukuoroon

Paris Saint-Germain nousi 2011 eurooppalaisten futisseurojen ökyluokkaan saatuaan uudeksi omistajakseen qatarilaisen ökyrikkaan sijoitusyhtiön. Äveriäät omistajat haluavat PSG:n voittavan Mestareiden liigan, mutta toistaiseksi pariisilainen unelma ei ole toteutunut.

Unelma ei toteudu tänäkään vuonna. Sen varmisti Real Madrid, joka voitti PSG:n neljännesvälierissä yhteismaalein 5-2.

Ensimmäisen ottelun Real Madrid oli voittanut kotonaan Santiago Bernabeulla 3-1. PSG:lle nousu kahden maalin takaa-ajoasemasta ei ollut silti epärealistinen tavoite.

PSG pelasi kotonaan kuitenkin hermostuneesti. Real Madrid oli rauhallisempi ja kiistatta parempi joukkue.

Cristiano Ronaldo viimeisteli avausmaalin 51. minuutilla. Viitisentoista minuuttia myöhemmin PSG:n Marco Verratti soitti erotuomarille suutaan ja sai toisen varoituksensa joutuen suihkuun. Edinson Cavanin tasoitusmaalista ei ollut PSG:lle lohtua ja Casemiro teki 80. minuutilla Realille vielä toisen maalin.

PSG johtaa Ranskan liigaa 14 pisteen turvin ja on hyvin todennäköinen Ranskan mestari. Seuraomistajat tuskin jaksavat Ranskan mestaruudesta paljoa innostua, kun Mestareiden liigassa jälleen tuli aikainen lähtö.

Real Madridin tilanne on päinvastainen. Espanjan La Ligassa joukkue on käytännössä menettänyt mestaruussaumansa, mutta voi vielä pelastaa kunniansa Mestareiden liigassa. Tavoitteena on historiallinen tripla 2016 ja 2017 mestaruuksien jatkoksi.

Liverpool ja FC Porto pelasivat Anfieldilla maalittoman tasapelin. Ottelu oli pakkopullaa, sillä ensimmäisen kohtaamisen Liverpool oli voittanut Portossa tyrmäävästi 5-0.

Valioliigassa kolmantena oleva Liverpool eteni puolivälieriin paraatimarssilla ja sai toisessa ottelussa Portoa vastaan kätevästi säästettyä energiaansa kevään kovassa peliruuhkassa. Porto voi nyt puolestaan keskittyä voittamaan Portugalin mestaruutta.