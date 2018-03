Patrik Laine täräytti hattutempun: "Kai se maalimäärä on pelkkää tuuria"

Maailman kuuluisimmassa urheiluhallissa Madison Square Gardenissa koettiin hämmentävä tiistai-ilta. Kotijoukkue New York Rangers hävisi 0-3 Winnipeg Jetsille – kaikki maalit teki pienen ja sisukkaan Suomen Patrik Laine.

Maalit ovat tipahdelleet Laineelle tasaisemmin kuin tulokaskaudella. Nyt syntyi kauden ensimmäinen hattutemppu, viime kaudella hän latoi niitä kolme.

– Täytyy olla tyytyväinen, kun asiat sujuvat. Joukkue voittaa, ja meidän ketjumme pelaa varsin hyvää lätkää, Laine sanoi tuoreeltaan.

Vaikeuksiakin on kaudella riittänyt. Alkukaudesta tuli pitkiä tehottomia jaksoja. Ne kuuluvat sinänsä urheiluun. Laineella syy oli raadollisempi: hän pelasi huonosti. Tilannenopeus ja -kovuus olivat täysin hakusessa. Ja kun maailman parhaassa jääkiekkoliigassa on puoli potkua jäljessä, aika ja tila katoavat. Samalla tehot.

– Kauden ensimmäinen puolikas ei ollut hyvä, kuten kaikki tietävät. Se ei vastannut odotuksia, joita kaikki, minä mukaan lukien, olivat asettaneet. Tiesin kuitenkin, että toisella puolikkaalla pelaan paremmin. Niin olen mielestäni tehnytkin.

Varsinainen tehoputki käynnistyi 16. helmikuuta. Sen jälkeen Laine on nakutellut yhdeksässä ottelussa yhteensä huimaavat 19 tehopistettä (13+6). Perustyö, jonka Laine jääkiekkoammattilaisen tavoin teki kesällä, kantaa nyt hedelmää.

– Kesä oli hyvä, ja harjoittelin kovaa. Tuli jonkin verran kiloja, ja siihen tottuminen vei aikaa vielä kauden alettuakin.

– Mutta joulun jälkeen alkoi taas luistin kulkea, ja on tuntunut kuin lennossa olisi. Olen itsekin yllättynyt, miten hyvin minulla on mennyt. Tiesin Pohjois-Amerikkaan tullessani, että tämä on maailman paras liiga, eikä rosteriin ole helppo päästä. Ei harmittaisi, vaikka menestystä ei olisi tullut näin paljon.

Tällä hetkellä Laine pelaa normaalivaihdot Jetsin kolmosketjussa. Kavereina hänellä ovat tanskalainen Nikolaj Ehlers ja tuore hankinta St Louis Bluesista, Paul Stastny.

– Paul on uskomaton ja älykäs pelaaja. Hänen tulonsa jälkeen minulla ja Nikillä on ollut helpompi pelata. Paul tuo joukkueeseen todella paljon uutta. Hän tuntee tilanteet pelattuaan ne tuhansia kertoja. Hän pystyy järjestämään meille muille puoli sekuntia aikaa, ja se riittää. Tänään ensimmäinen maali oli todella iso joukkueelle, ja meidän ketjullemme palkinto kovasta työnteosta. ”Stas” syötti hyvin taaksepäin, ja minulle tuli hyvin tilaa. Yritin ylös ja takanurkkaan, ja sisään meni.

– Toisessa maalissa oli paljon aikaa ja tilaa. Se ei ollut yllätys, sillä vastustajalla oli vaihto kesken. Ben Chiarot petasi paikan hyvin, niin kuin aina. Itse yritin sitten leikata keskelle, ja laukaisutilaa olikin paljon. Sitten vaan kohti maalia, jutteli Laine.

Laineella, 19, menee vasta toinen NHL-kausi, mutta maaleja löytyy tililtä jo 74. Ei haittaa, pelaako vastustajan maalilla epävarma varaveskari vai maailman huippu. Tiistaina Henrik Lundqvist, yksi maailman arvostetuimmista maalivahdeista, joutui kokemaan Laineen laukauksen arvaamattomuuden.

– Kai se maalimäärä on pelkkää tuuria… laukauksessa on kyllä salaisuus, jota en halua muiden tietävän!

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York